Nicki Minaj ra album mới sau 5 năm: Xô đổ kỷ lục của BTS, bị fan Cardi B gây khó dễ

Trở lại đường đua âm nhạc với album mới sau hơn 5 năm nghỉ ngơi, Nicki Minaj liệu có củng cố được vị thế "Nữ hoàng nhạc Rap" của cô?

Là một trong những rapper thành công nhất mọi thời đại, Nicki Minaj luôn khiến khán giả tò mò với những dự án âm nhạc có sự góp mặt của cô. Để thỏa cơn “khát” âm nhạc của các Barbz (tên gọi của fan Nicki Minaj), Nicki Minaj đã chính thức cho ra mắt album phòng thu thứ 5 với tên gọi Pink Friday 2 vào ngày 8/12.

Album này nhiều lần phải dời lịch trước khi ra mắt hoàn chỉnh với khán giả toàn cầu. Pink Friday 2 từng được Nicki Minaj ấn định ra mắt vào 27/10, nhưng sau nhiều lần đổi lịch, album bị dời đến tận 8/12. Theo Nicki, việc dời album giúp cô hoàn thiện nó một cách tốt hơn, đặc biệt, 8/12 cũng là sinh nhật của Nicki Minaj.

Sở hữu siêu hit Super Freaky Girl, Pink Friday 2 được mong chờ sẽ là một trong những album nhạc Rap ấn tượng của thập niên này. Đúng như dự đoán, hàng loạt các trang đánh giá âm nhạc đều không ngại tặng điểm phê bình rất cao cho album này. Tạp chí The Guardian đánh giá Pink Friday 2 với số điểm 4/5, khẳng định rằng “ngai vàng của Nicki vẫn chưa thể bị thay thế”. 4/5 cũng là số điểm mà NME trao cho Pink Friday 2.

Với cộng đồng người hâm mộ lớn mạnh, các ca khúc trong album Pink Friday 2 nhanh chóng thăng hạng trên các bảng xếp hạng lớn. 5 ca khúc trong album lần này lần lượt thay nhau lên đầu bảng xếp hạng iTunes Mỹ. Nhờ hiệu ứng từ Pink Friday 2, Nicki Minaj còn xô đổ kỷ lục của BTS, khi nữ rapper trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều bài hát nằm trong Top 30 của iTunes Mỹ nhất với 22 ca khúc.

Tuy nhiên, thời điểm ra mắt của Pink Friday 2 lại không được xem là “mưa thuận gió hòa". Tháng 12 được xem là thời điểm các ca khúc Giáng sinh lên ngôi, All I Want For Christmas Is You và Rockin' Around the Christmas Tree đang thay nhau chiếm giữ các bảng xếp hạng streaming. Điều này sẽ khiến các ca khúc từ Pink Friday 2 gặp khó khăn trong việc thăng hạng.

Một đối thủ khác của Nicki Minaj cũng phần nào gây khó dễ cho album lần này được đạt thứ hạng cao. Cụ thể, các Bardi Gang (tên gọi của fan Cardi B) đã đồng loạt mua lại album Invasion of Privacy của Cardi B trên iTunes như một cách "ngáng đường" Nicki Minaj. Đã có thời điểm, album này đạt hạng hai, chỉ xếp ngay sau Pink Friday 2.

Hành động này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cộng đồng fan của Nicki Minaj, cho rằng việc làm này không nên được khuyến khích. Nhiều cuộc tranh luận giữa hai fandom lớn nhất nhì làng Rap cũng nổ ra trên khắp các trang mạng xã hội trong thời gian gần đây.