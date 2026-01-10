Dàn Hoa - Á hậu xứ Hàn khuấy đảo show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân 5, ai nổi nhất?

HHTO - Phần lớn đồn đoán về dàn cast tham gia Single’s Inferno (Địa Ngục Độc Thân) 5 đều chính xác. Kim Go Eun - "bạn gái tin đồn" của G-Dragon được xếp ở vị trí đặc biệt trên poster, thu hút nhiều sự chú ý.

Teaser và poster mới nhất từ Netflix khiến sức nóng của Single’s Inferno (Địa Ngục Độc Thân) 5 tăng cao. Nhóm sao nữ đầu tiên lộ diện đều là những cái tên "đủ wow", sở hữu thành tích, danh tiếng đáng chú ý.

Qua các đoạn "nhá hàng", dàn mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân 5 được nhận xét có khuynh hướng thể hiện thái độ táo bạo, mạnh mẽ.

Kim Min Ji là người chơi đầu tiên được xác nhận chinh chiến tại Địa Ngục Độc Thân 5. Thí sinh nữ sinh năm 1996 có thành tích ấn tượng trong sự nghiệp điền kinh, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Cô sở hữu lượng người hâm mộ lớn trên mạng xã hội từ trước khi ghi danh show hẹn hò nhờ nhan sắc nổi bật được ví như "bản sao" của Karina aespa. Trước Single's Inferno, Kim Min Ji từng xuất hiện trên nhiều chương trình tạp kỹ Hàn Quốc nổi tiếng như Knowing Bros, Survival King: Tribe Wars, Goalies...

Đúng như đồn đoán, Kim Go Eun góp mặt trong đội hình đầu tiên của Single’s Inferno 5. Mỹ nhân 26 tuổi từng giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Hàn Quốc 2022.

Năm 2023, người đẹp sinh năm 2000 từng khiến mạng xã hội bàn tán vì tin đồn hẹn hò G-Dragon, tiền bối hơn cô 12 tuổi. Tin đồn sau đó bị phủ nhận, phía công ty nam idol lên tiếng rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Kim Go Eun được sắp xếp ở vị trí "nữ vương" trên poster chính thức. Netizen phỏng đoán cô sẽ là "át chủ bài" của mùa 5, nối tiếp chuỗi hiện tượng như Dex, FreeZia hay Si An.

Cái tên hiện "được lòng" cộng đồng fan quốc tế nhất là Mina Sue Choi (Choi Min Soo). Cô lớn lên tại Úc, là người đẹp Hàn Quốc đầu tiên đăng quang Miss Earth. Điều này đồng nghĩa với việc Mina Sue Choi là nàng hậu quốc tế đầu tiên trong lịch sử game show này.

Mina Sue Choi tốt nghiệp ngành truyền thông tại Đại học Illinois, có khả năng hùng biện bằng tiếng Anh lưu loát, tự tin. Xuất hiện ở vị trí trung tâm, giữa hai mỹ nam, người chơi sinh năm 1999 được cho sẽ có lối chơi trực diện, phóng khoáng như cách Lee Nadine đã gây sốt ở mùa 2.

Đạo diễn Kim Jae Won cho biết Địa Ngục Độc Thân 5 quy tụ số lượng người chơi đông kỷ lục. Theo đó, các đồn đoán về dàn mỹ nữ sẽ nhập cuộc tiếp tục được quan tâm. Phần nhiều trong số đó là những người đẹp từng đạt thành tích cao tại các cuộc thi sắc đẹp.

Miss Korea Global 2023 - Lee Yeji hiện là người dẫn chương trình dự báo thời tiết của đài KBS. Qua các hình ảnh được chia sẻ trên Instagram cá nhân, netizen phỏng đoán nữ MC là nhân vật mặc áo vàng trên poster.

Park Hee Sun từng đăng quang Á hậu Miss Korea 2024, hiện là người mẫu quảng cáo. Cô nàng là Hàn kiều, tốt nghiệp Cử nhân Khoa học tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ). Người đẹp hiện "khóa riêng tư" trang cá nhân như tín hiệu về việc góp mặt tại game show.

Song Eun Woo từng "lỡ hẹn" Single's Inferno 2 có khả năng sẽ nhận lời tham gia mùa 5 để tìm kiếm "chân ái". Cô nàng sinh năm 1996 từng hoạt động với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Alike, hiện là diễn viên kiêm, người mẫu quảng cáo.