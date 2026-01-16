Thêm người đẹp nhập hội để tóc mái: Hoa hậu Ý Nhi cắt mái hợp đến bất ngờ

HHTO - Sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy và Tiểu Vy thì tới lượt Hoa hậu Ý Nhi cũng bắt trend để tóc mái thưa.

Dù đang ở Úc du học, Hoa hậu Ý Nhi vẫn chăm chỉ cập nhật hình ảnh, video mới. Trong clip mới đăng tải, Miss World Vietnam 2023 khoe diện mạo khác lạ khi để tóc mái thưa ngang trán.

Nàng hậu mặc trang phục khỏe khoắn để lộ vòng eo nhỏ nhắn, thần thái tươi tắn rạng rỡ và nhiều người công nhận phần tóc mái giúp Ý Nhi trẻ trung lên nhiều. Thậm chí, nếu không nhìn kỹ thì còn khó nhận ra Ý Nhi vì gương mặt cô nhìn bầu bĩnh, hài hòa hơn.

Từ khi đăng quang đến nay, Ý Nhi gắn liền với tóc dài để lộ trán, tạo nên hình ảnh kiêu sa đúng chất Hoa hậu nhưng chẳng ngờ tóc mái thưa lại mang đến hình ảnh đáng yêu, gần gũi. Cư dân mạng đặt nghi vấn đây chỉ là tóc giả mà Ý Nhi sử dụng để thay đổi diện mạo cho mới mẻ mà thôi, vì loạt hình chụp mới đây thì cô vẫn có mái dài quen thuộc.

Không riêng Ý Nhi, nhiều Hoa hậu cũng đang làm mới hình ảnh bằng việc cắt mái ngang trán. Như Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen ngọt ngào, dễ thương đầy khác lạ với tóc mái thưa, bởi có lẽ từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 đến giờ thì đây là lần đầu nàng hậu để mái.

Hoa hậu Thanh Thủy gần đây cũng thay đổi phong cách với tóc mái. Lâu nay, Thanh Thủy vẫn được khen là có vầng trán thanh tú, để lộ trán cũng rất xinh nhưng phiên bản tóc mái thì lí lắc, đáng yêu. Gương mặt đẹp hài hòa của nàng hậu để tóc nào cũng hợp.

Hoa hậu Tiểu Vy sau bao nhiêu năm để tóc dài rẽ ngôi giữa thì nay cũng gia nhập trào lưu cắt tóc mái. Tiểu Vy phiên bản mái thưa và cặp kính gọng đen nhìn rất khác lạ, hồn nhiên so với hình ảnh lạnh lùng, sắc sảo trong các bộ ảnh thời trang.