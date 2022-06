Show thực tế của Squid Game: Người chơi không lo "đăng xuất" khỏi Trái Đất, giải thưởng trăm tỷ

HHT - Ngay từ lần đầu lộ diện, Vecna trong trailer "Stranger Things" đã khiến khán giả nhận ra sự tương đồng về ngoại hình giữa nhân vật này và "Night King" trong "Game of Thrones", và đây hóa ra không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!

HHT - “Why Her?” (tựa Việt: Tại sao lại là Oh Soo Jae?) là phim truyền hình mới nhất của đài SBS với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám như Seo Hyun Jin, Hwang In Yeop, Heo Joon Ho, Bae In Hyuk… Với thể loại tình cảm bí ẩn, phim khắc họa hình ảnh những người trẻ với đầy hoài bão, đam mê, nhưng cũng chịu nhiều tổn thương trên hành trình theo đuổi công lý.