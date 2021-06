Siêu mẫu Gigi Hadid: Dù "thất nghiệp" vẫn hạnh phúc vì được dành trọn thời gian cho con

HHT - Hợp đồng độc quyền giữa CUBE Entertainment và Lai Kuanlin được phán quyết vô hiệu lực. Cựu thành viên Wanna One chính thức được tự do sau 2 năm kiện cáo.

HHT - Chỉ một cái chạm mắt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong bộ phim "Now, We Are Breaking Up" cũng khiến khán giả cảm thấy ngọt lịm tim. Đáng chú ý, Song Hye Kyo vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung bất chấp khoảng cách tuổi tác, "ngọc nữ" hơn bạn diễn 11 tuổi.