“Sinh Vật Gyeongseong” của Park Seo Joon bị chê: Tình cảm nhạt nhẽo, kinh dị nửa vời

HHT - Mở màn hoành tráng và hấp dẫn, “Sinh Vật Gyeongseong” do Park Seo Joon và Han So Hee đóng chính đã có một khởi đầu thuận lợi, lôi cuốn. Nhưng đáng tiếc, càng đi sâu vào mạch phim, “Sinh Vật Gyeongseong” ngày càng khiến khán giả mất kiên nhẫn.

Bộ phim Sinh Vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) chắc chắn là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc thu hút nhiều sự chú ý nhất tháng cuối năm 2023. Ngay từ lúc chỉ mới công bố dàn diễn viên chính, Sinh Vật Gyeongseong đã gây sốt khi kết hợp Park Seo Joon và Han So Hee cho vai chính. Cả hai đều có ngoại hình nổi bật và tác phẩm gây tiếng vang: Park Seo Joon với Đời Tôi Hạng Bét, Thư Ký Kim Sao Thế hay Han So Hee với Nevertheless, My Name.

Dàn diễn phụ của phim cũng toàn là những cái tên bảo chứng diễn xuất như Wi Ha Joon, Kim Ha Sook, Jo Han Chul… Sinh Vật Gyeongseong còn được Netflix “đỡ đầu” và có sự tham gia của Claudia Kim (nàng rắn Nagini của Fantastic Beasts 2) như một cách bày tỏ tham vọng bùng nổ toàn cầu.

Thực tế, Sinh Vật Gyeongseong không phải là một bộ phim quá tệ, ngược lại còn chỉn chu. Phim đã có một mở đầu cuốn hút khi giới thiệu bối cảnh câu chuyện và các nhân vật, gợi được tò mò và sự hứng thú của khán giả. Đáng tiếc phim không duy trì được phong độ đó, càng chiếu sức hút càng giảm, khiến khán giả mất kiên nhẫn dẫn đến cuối cùng cảm thấy thất vọng.

Nam chính Jang Tae Sang (Park Seo Joon) là ông chủ tiệm cầm đồ Hoàng Bảo Trang giàu có, nhưng của cải không giúp anh thoát được sự áp bức của quân đội Nhật đang chiếm đóng Hàn Quốc. Nữ chính Yoon Chae Ok (Han So Hee) rong ruổi từ Mãn Châu đến tận Gyeongseong (tên cũ của Seoul) để tìm người mẹ mất tích đã một thập kỷ. Hai nhân vật chính vì những lý do riêng mà cần đến sự giúp đỡ của đối phương, nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt đã đánh nhau một trận ra trò.

Với khởi đầu như thế, khán giả chờ đợi một màn “oan gia” thú vị và lãng mạn, ban đầu ghét nhau rồi sau đó có cảm tình với nhau giữa hai nhân vật chính. Thực tế, điều đó cũng đã xảy ra, tuy nhiên lại khá chóng vánh và có thể nói là khá gượng ép. Hai nhân vật chính chưa có thời gian “lên men” tình cảm thì đã được thả vào bệnh viện Onseong và chạy trối chết bên trong “bận rộn” sinh tồn.

Hơn một nửa thời lượng phim là các nhân vật di chuyển, chạy trốn, đối mặt quái vật, giải cứu tù nhân, chiến đấu với lính Nhật… Giữa dầu sôi lửa bỏng như thế, Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok vẫn có thời gian để chậm rãi tâm sự rồi nhung nhớ nhau thật sự lạc quẻ. Lẽ ra tuyến tình cảm của nhân vật chính sẽ lãng mạn và hợp lý hơn nếu nó phát triển vừa đủ ở bên ngoài rồi mới vào trong bệnh viện.

Nội dung Sinh Vật Gyeongseong khai thác việc quân đội Nhật Bản bí mật tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người một cách tàn bạo và tạo ra một con quái vật hung hãn, nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều khán giả chê con quái vật trong phim… quá xấu, hay nói đúng hơn là nó trông không có chút uy hiếp nào. Khi còn ẩn mình trong bóng tối trông con quái vật còn đáng e ngại, nhưng khi nó hiện nguyên hình dưới ánh sáng thì trông không có gì đáng sợ. Vì thế phản ứng mà bộ phim cần đã không đạt được như kỳ vọng.

Đầu phim, bối cảnh đường phố, nhà cửa, quán xá hiện lên rất hoành tráng, như đưa khán giả về lại một Hàn Quốc cũ xưa. Nhưng gần như ngay lập tức, các nhân vật đã bị nhốt trong bệnh viện, bối cảnh lúc này là những căn phòng tối tăm và các bức tường tù túng. Nội dung phim và mạch phát triển cũng giống hệt bối cảnh, bị bó hẹp lại và quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu tình tiết như chính các nhân vật bò đi bò lại trong đường ống thông gió.

Nhịp phim càng chiếu càng lê thê, dài dòng. Sự nguy hiểm của con quái vật, sự tàn nhẫn của quân đội Nhật được nhắc đi nhắc lại nhưng không có cao trào hay có mức độ tăng dần. Khán giả có thể bị “hù” ban đầu nhưng dần dần khi không còn gì mới mẻ thì họ chỉ cảm thấy nhàm chán. Trong khi đó, Sinh Vật Gyeongseong lại có một dàn nhân vật phụ được đảm nhận bởi những diễn viên giỏi nhưng lại không đắp nặn câu chuyện đầy đủ. Người thợ may với lối đi bí mật, bà chủ quán rượu bí ẩn… hẳn sẽ trở nên đáng nhớ hơn nữa nếu kịch bản cho họ nhiều đất diễn hơn.

Kết thúc 7 tập của phần 1, Sinh Vật Gyeongseong còn để ngỏ rất nhiều vấn đề, nhưng không biết có bao nhiêu khán giả còn đủ kiên nhẫn để tìm câu trả lời trong phần 2 sẽ lên sóng vào 5/1/2024.