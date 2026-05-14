Sinh vật lạ bò ra từ miếng sashimi ở nhà hàng Hong Kong, thực khách hoảng hốt

HHTO - Một nhà hàng ở Hong Kong (Trung Quốc) đã phải xin lỗi sau khi thực khách ghi lại cảnh một “sinh vật lạ” bò ra từ miếng sashimi (cá sống) trên đĩa. Video khiến nhiều cư dân mạng nói họ thấy “gai người”.

Tóm tắt nhanh: · Một thực khách tại Hong Kong ghi lại cảnh sinh vật lạ chui ra từ miếng sashimi trên đĩa. · Video vụ việc khiến nhiều cư dân mạng thấy “rùng mình”. · Chuyên gia cho rằng hải sản sống luôn tiềm ẩn nguy cơ nếu không được xử lý đúng cách. · Người tiêu dùng được khuyến cáo cẩn trọng với thực phẩm sống.

Chuỗi nhà hàng Gatten Sushi ở Hong Kong đã loại bỏ ít nhất một lô sản phẩm cá và ngừng nhập khẩu sau khi một thực khách phát hiện vấn đề với món sashimi (cá sống) được phục vụ tại một chi nhánh.

Mà vấn đề này không hề nhỏ: Thực khách ghi lại được hình ảnh một sinh vật dài và mảnh chui ra từ miếng cá sống!

Thực khách này đã đăng video lên mạng, chú thích rằng mình đang định chụp ảnh món ăn trước khi ăn thì sinh vật kia bò từ trong miếng sashimi trên đĩa ra. Thực khách cũng đã gửi khiếu nại tới Trung tâm An toàn Thực phẩm.

Đây là video:

(*Lưu ý: Hình ảnh trong video có thể gây cảm giác không thoải mái, nhất là với những người đang ăn; mong độc giả cân nhắc trước khi xem).

Nguồn: SCMP.

Đoạn video thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Nhiều người nói họ “rùng mình” và thấy “gai người” khi xem.

Sau đó, Gatten Sushi đã lên tiếng xin lỗi và cho biết đã lập tức thực hiện các biện pháp khắc phục. Họ xác nhận rằng tất cả các sản phẩm cá giống như miếng cá sống nói trên đã được loại bỏ, và lô hàng nhập khẩu liên quan đã bị tạm dừng để đảm bảo nguyên liệu này sẽ không được dùng tại cửa hàng nào của họ nữa.

Sinh vật lạ trông như sợi dây chui ra từ món cá sống trong nhà hàng. Ảnh: aworminmysushi, SCMP.

Người tiêu dùng nên lưu ý gì?

Thực tế, ký sinh trùng có thể ở trong nhiều loài cá khác nhau, dù có thể được nhìn thấy bằng mắt thường hay không. Vì vậy, các chuyên gia an toàn thực phẩm thường khuyến cáo rằng việc ăn hải sản sống hoặc tái luôn tiềm ẩn một số nguy cơ, đặc biệt nếu nguyên liệu không được bảo quản hoặc xử lý đúng cách.

Vì vậy, người dân nên chọn ăn tại những nhà hàng uy tín, có nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và bảo đảm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu phát hiện món ăn có dấu hiệu bất thường như mùi lạ, màu sắc khác thường hoặc có vật thể lạ, thực khách nên ngừng sử dụng ngay và thông báo cho nhà hàng cũng như cơ quan chức năng nếu cần.

Trẻ em, người già, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền thì nên hạn chế ăn đồ sống.