Esports Việt Nam sau hơn 20 năm: Game thủ trở thành KOL làm mờ định kiến

HHTO - Từng bị coi là một hình thức giải trí thiếu tích cực, eSports (thể thao điện tử) Việt Nam đang dần chứng minh điều ngược lại.

Giải đấu bài bản, game thủ chuyên nghiệp

Dù xuất hiện tại Việt Nam khá sớm, eSports mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi những định kiến đánh đồng eSports = "chơi điện tử". Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở cách các giải đấu được tổ chức.

Hiện nay, các giải đấu được vận hành theo mô hình chuyên nghiệp, có lịch trình rõ ràng và hệ thống thi đấu bài bản. Điển hình như giải đấu VCS (Vietnam Championship Series) của Liên Minh Huyền Thoại được tổ chức định kỳ, có hệ thống thi đấu cụ thể và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến mỗi trận.

Không dừng lại ở quy mô, các giải đấu cũng nhận được sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất. Tại SEA Games 31, Trung tâm Hội nghị Quốc gia được lựa chọn là địa điểm tổ chức các nội dung eSports với sân khấu thi đấu hiện đại, hệ thống âm thanh - ánh sáng chuyên nghiệp.

Gần đây, chung kết Đấu Trường Danh Vọng của Liên Quân Mobile được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng Quảng Ninh với sân khấu 3D Mapping quy mô lớn. Nhìn vào thực tế, eSports đang dần được đầu tư tương xứng, tiệm cận với tiêu chuẩn tổ chức quốc tế.

Với công nghệ 3D Mapping hiện đại, Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 mang đến trải nghiệm mới lạ cho khán giả. - Ảnh: Fanpage Cao thủ Liên quân

Song song với sự phát triển của hệ thống giải đấu, hình ảnh tuyển thủ eSports cũng có nhiều đổi mới. Không đơn giản chỉ là game thủ, họ dần trở thành những KOL có tiếng nói trong cộng đồng.

Lai Bâng - đội trưởng Saigon Phantom đang sở hữu 980 nghìn lượt theo dõi trên Facebook. Bên cạnh hoạt động thi đấu, anh cũng tham gia xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua việc giao lưu với fan và hợp tác với các nhãn hàng. Đây là xu hướng phổ biến của nhiều tuyển thủ hiện nay.

Động lực nào thúc đẩy eSports “lột xác"?

Quá trình thay đổi của eSports là ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều yếu tố tác động đồng thời.

Công nghệ là nền tảng cốt lõi thúc đẩy eSports phát triển. Vào những năm 2000, Internet còn chập chờn, việc thi đấu và theo dõi thể thao điện tử gặp nhiều hạn chế. Tuy nhiên với bối cảnh hiện nay, mọi thứ đã khác xa. Tốc độ mạng cao và độ phủ rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả người chơi lẫn khán giả.

Đặc biệt, sự bùng nổ của các nền tảng livestream như YouTube, Facebook Gaming hay TikTok đã góp phần thay đổi cách eSports tiếp cận công chúng.

Người xem có thể theo dõi các trận đấu mọi lúc, mọi nơi, đồng thời tương tác trực tiếp với tuyển thủ thông qua bình luận hoặc donate (quyên góp).

Các thương hiệu ngoài ngành cũng bắt đầu “đổ bộ” vào eSports thông qua hình thức tài trợ, quảng cáo. Điều này tạo ra nguồn tài chính ổn định, giúp nâng cao chất lượng tổ chức và mở rộng quy mô giải đấu.

Ngoài ra, có thể thấy sự tham gia của các nhà phát hành game và doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa. Nhiều nhà phát hành đã chủ động xây dựng hệ thống giải đấu bài bản nhằm duy trì sức hút cho sản phẩm của mình.

Giờ đây, các giải đấu không chỉ là nơi thi đấu mà còn trở thành một phần trong chiến lược marketing dài hạn.

Thực tế cho thấy, tiềm năng kinh tế của eSports Việt Nam đã được thể hiện rõ. Theo ESports Earnings, đã có 2.831 game thủ Việt Nam giành được hơn 20 triệu USD (hơn 500 tỷ đồng) tiền thưởng từ 1.833 giải đấu. Trong đó, Liên Quân là tựa game mang lại nguồn thu lớn nhất với hơn 5 triệu USD, chiếm khoảng 25% tổng thu nhập.

Khi eSports chứng minh được khả năng sinh lợi, việc thu hút đầu tư là điều tất yếu.

ESports Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định vị thế thông qua những chuyển biến rõ rệt về tổ chức, con người và giá trị kinh tế. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển này vẫn là không ít thách thức.

Tuổi nghề tuyển thủ tương đối ngắn, áp lực thành tích lớn cùng sự phụ thuộc vào nhà phát hành game khiến con đường phát triển chưa thực sự ổn định. Những định kiến vẫn tồn tại.

Trong bối cảnh đó, nếu duy trì được đà phát triển và có định hướng phù hợp, eSports Việt Nam có thể tiến xa hơn trên bản đồ thế giới, trở thành một lĩnh vực giàu tiềm năng trong ngành công nghiệp giải trí số.