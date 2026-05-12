Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy với nhóm bạn, có thể bị xử lý như thế nào?

HHTO - Thông tin ca sĩ Miu Lê bị phát hiện dương tính với ma túy tại khu vực bãi biển ở Cát Bà (Hải Phòng) đang gây xôn xao mạng xã hội. Câu hỏi đang được nhiều người quan tâm: Nữ ca sĩ có thể phải đối diện mức xử lý nào theo quy định pháp luật?

Theo một số nguồn tin được đăng tải, lực lượng chức năng tại Hải Phòng đã kiểm tra một nhóm người tụ tập tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà và phát hiện nhóm này đều dương tính với chất ma túy. Trong nhóm này được cho là có ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại TP.HCM). Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết luận điều tra cuối cùng, đồng thời đang tiếp tục xác minh vai trò cụ thể của từng người liên quan.

Theo quy định hiện hành, nếu một người chỉ đơn thuần sử dụng ma túy, không có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo người khác sử dụng hoặc chuẩn bị địa điểm, công cụ để sử dụng ma túy thì chủ yếu sẽ bị xử lý hành chính hoặc áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện theo quy định. Điều này đồng nghĩa, nếu cơ quan điều tra xác định Miu Lê chỉ là người sử dụng trái phép chất ma túy thì khả năng cao chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ca sĩ Miu Lê (Lê Ánh Nhật) tại cơ quan điều tra. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Tuy nhiên, vụ việc có thể chuyển sang hướng nghiêm trọng hơn nếu cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự. Tội danh này áp dụng đối với các hành vi như chuẩn bị địa điểm để sử dụng ma túy, cung cấp ma túy cho người khác, rủ rê người khác cùng sử dụng, điều hành việc sử dụng ma túy hoặc hỗ trợ tích cực cho hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy.

Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là từ 2 đến 7 năm tù. Nếu có tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, nhiều người tham gia hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, mức án có thể tăng lên 15-20 năm tù, thậm chí tù chung thân.

Ngoài ra, nếu phát hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, người liên quan còn có thể bị xử lý thêm theo Điều 249 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù phụ thuộc vào loại và khối lượng ma túy bị thu giữ.

Ở thời điểm hiện tại, các thông tin công khai mới dừng ở mức điều tra ban đầu. Chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về việc ca sĩ Miu Lê có vai trò gì trong vụ việc hay có bị khởi tố hình sự hay không.

Do đó, việc nữ ca sĩ có thể chỉ bị xử lý hành chính hay phải đối diện án tù sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan công an.