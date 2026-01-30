Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu dừng khẩn cấp các bữa ăn bán trú có sản phẩm của Sago Food

HHTO - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn, yêu cầu tạm dừng ngay việc tổ chức bữa ăn bán trú nếu có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) để phục vụ công tác xác minh, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, làm rõ các nghi vấn liên quan đến chất lượng thực phẩm do Sago Food cung cấp. Việc tạm dừng được áp dụng ngay lập tức nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo vệ sức khỏe học sinh và tránh gây hoang mang trong phụ huynh.

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, các trường học có ký hợp đồng hoặc đang sử dụng thực phẩm từ Sago Food phải chủ động dừng bữa ăn bán trú, đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình cung ứng, chế biến thực phẩm tại đơn vị. Trường hợp cần thiết, các trường có thể xây dựng phương án thay thế như thay đổi nhà cung cấp, cho học sinh mang cơm từ nhà hoặc tạm thời không tổ chức ăn bán trú trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Việc chuẩn bị giờ ăn bán trú tại một trường tiểu học có dùng suất ăn của Sago Food, ảnh chụp hồi tháng 11/2025. (Ảnh: Hoa Hồng)

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Với những trường không sử dụng sản phẩm của Sago Food, công tác kiểm soát bữa ăn bán trú vẫn phải được thực hiện nghiêm ngặt, không chủ quan.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã nhanh chóng triển khai yêu cầu của Sở, chủ động thông báo đến phụ huynh và tạm ngưng hoặc điều chỉnh phương án tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh. Một số trường đề nghị đối tác cung cấp thực phẩm xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trước khi xem xét tiếp tục hợp tác.

Hình ảnh phụ huynh chụp lại khi đi khảo sát bếp ăn tại nhà cung cấp Sago Food. (Ảnh: P.H)

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ toàn bộ sự việc. Khi có kết luận chính thức, Sở sẽ tiếp tục thông tin và hướng dẫn các trường triển khai những bước tiếp theo, trên tinh thần đặt an toàn và sức khỏe của học sinh lên hàng đầu.