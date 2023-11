Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vì sao Bạch Lộc vẫn bị chê khi đóng phim ngôn tình?

HHT - Sắc vóc nữ chính Bạch Lộc trong hai dự án phim lớn đồng phát sóng "Dĩ Ái Vi Doanh" và "Ninh An Như Mộng" trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên các diễn đàn phim ảnh của cộng đồng C-Biz.

Các chủ đề bàn tán xung quanh hai nhân vật Trịnh Thư Ý (Dĩ Ái Vi Doanh), Khương Tuyết Ninh (Ninh An Như Mộng) do Bạch Lộc thủ vai chiếm nhiều vị trí cao trên BXH hot search Weibo.

Dĩ Ái Vi Doanh khởi chiếu ngày 3/11. Sau 5 ngày lên sóng, bộ phim nhận về nhiều thành tích khả quan. Chỉ số truyền thông nhân vật nữ chính Trịnh Thư Ý liên tục leo top cao, dẫn đầu BXH vào này 7/11.

Tạo hình nhân vật Trịnh Thư Ý có nét đột phá so với các phim ngôn tình thông thường. Bạch Lộc được nhận xét là thể hiện tốt hình ảnh người phụ nữ độc lập, phấn đấu vì sự nghiệp riêng. Trong tình yêu, nhân vật Thư Ý tuy ngây ngô nhưng rất tỉnh táo, chủ động. Hình tượng bạn gái hiện đại phù hợp với thị hiếu công chúng được đánh giá cao.

Cùng với độ thảo luận cao, bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong tạo hình nhan sắc của cặp nam nữ chính. Từ khóa “khó xem” lọt top xu hướng trên mạng xã hội Trung.

Nguyên do đến từ việc phim thuộc thể loại ngôn tình, thần tượng nhưng các góc quay liên tục “dìm hàng” diễn viên, các bộ lọc hậu kỳ “làm lố” cũng khiến nhan sắc của diễn viên trông "giả trân".

Nhân vật Trịnh Thư Ý trong nguyên tác được mô tả là mỹ nữ “định nghĩa và khai sáng cho sự xinh đẹp”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khán giả cho rằng nhan sắc của Bạch Lộc chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, không mang lại hào quang mỹ nhân so với kỳ vọng.

Trong một số phân cảnh, Bạch Lộc xuất hiện với vẻ ngoài nhợt nhạt và có phần già hơn so với nam chính, gây mất điểm.

Các tạo hình trang phục của Trịnh Thư Ý khi lên sóng bất ngờ trở thành điểm trừ lớn của Dĩ Ái Vi Doanh. Bạch Lộc không toát ra được khí chất cao cấp, bắt mắt dù được diện loạt trang phục hàng hiệu.

Cùng với đó, vào tối 7/11, Ninh An Như Mộng phát sóng. Bạch Lộc vào vai Khương Tuyết Ninh sánh vai cùng mỹ nam Trương Lăng Hách. Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Khương Tuyết Ninh do Bạch Lộc thủ vai mang theo lòng tham, không từ thủ đoạn để tranh giành ngôi vị hoàng hậu. Từ đó dẫn đến kết cục thương tâm, sau khi may mắn được hồi sinh, cô nhận ra lỗi lầm, cố gắng bù đắp những nuối tiếc.

Dự án ngôn tình cổ trang ghi nhận kỷ lục lượt đặt xem trước của iQiyi với 7,4 triệu lượt. Lượt xem trong ngày đầu tiên trên Vân Hợp khoảng 14 triệu. Những thành tích khả quan cho thấy Ninh An Như Mộng có thể trở thành bom tấn cổ trang vào cuối năm nay.

Ngoài điểm trừ đáng tiếc là các góc quay khó hiểu, nhan sắc của nữ chính xuyên không Khương Tuyết Ninh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía công chúng trong 6 tập đầu phát sóng.

Bạch Lộc được nhận định là đã lấy lại phong độ với vai diễn Khương Tuyết Ninh. Các tạo hình cổ trang được đầu tư đẹp mắt, diễn xuất “có hồn” trong các phân cảnh cảm xúc là điểm cộng giúp Bạch Lộc liên tục lên xu hướng Weibo.