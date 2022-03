Sốc nhất dàn cast Tòa Án Vị Thành Niên: Cậu bé 14 tuổi được diễn bởi nữ diễn viên 27 tuổi

HHT - “Tòa Án Vị Thành Niên” đang gây choáng váng bởi nội dung gay cấn nghẹt thở, diễn xuất sắc sảo của “Chị đại” Kim Hye Soo, và cả dàn diễn viên phụ. Trong đó, ấn tượng nhất hẳn là nữ diễn viên 27 tuổi vào vai một cậu bé 14 tuổi.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tòa Án Vị Thành Niên (Juvenile Justice) là loạt phim về luật tội phạm vị thành niên, xoay quanh nhân vật chính là một thẩm phán ưu tú Sim Eun Seok (Kim Hye Soo). Cô luôn căm ghét tội phạm vị thành niên, và luôn dùng thái độ lạnh lùng quyết liệt khi được bổ nhiệm làm thẩm phán vị thành niên tại Tòa án quận Yeonhwa.

Không chỉ có diễn xuất của “Chị đại” Kim Hye Soo, dàn diễn viên còn lại của Tòa Án Vị Thành Niên cũng rất ấn tượng. Đặc biệt, nữ diễn viên 27 tuổi Lee Yeon đang nhận cơn mưa lời khen với màn thể hiện của mình. Cô xuất hiện ngay từ tập đầu tiên, nhưng người xem phải chú ý lắm mới nhận ra cô, bởi lẽ cô đóng vai cậu bé 14 tuổi Baek Sung Woo.

Nội dung của tập phim kể rằng Baek Sung Woo đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, là giết hại một cậu bé và phi tang thi thể. Hành vi tàn nhẫn của tên tội phạm vị thành niên Baek Sung Woo khiến khán giả rùng mình 1, thì thái độ sau đó khiến khán giả rùng mình 10. Cậu ta nhìn thẳng vào thẩm phán Sim Eun Seok bằng đôi mắt thách thức, ánh lên nét hoang dại, và nói: “Tôi nghe nói chưa đủ 14 tuổi thì không phải ngồi tù, sướng thật”.

Khi sự thật phơi bày, Sim Eun Seok phát hiện ra rằng cậu bé này đã cùng với một cô bé khác lên kế hoạch, âm mưu giết hại cậu bé kia. Tình tiết cho thấy cô bé kia mới là thủ phạm, còn Baek Sung Woo là đồng phạm. Cuối cùng, cả hai phải nhận án phạt cao nhất trong khung hình phạt dành cho mình.

Nữ diễn viên 27 tuổi Lee Yeon khi vào vai cậu bé tội phạm 14 tuổi đã để lại ấn tượng mạnh cho người xem. Đặc biệt là màn đối đấu với Kim Hye Soo, diễn xuất sắc bén không hề lép vế trước đàn chị, khiến khán giả vừa căm phẫn vừa rùng mình ớn lạnh. Tạo hình của cô cũng quá xuất sắc, khiến ai cũng bất ngờ khi biết giới tính và tuổi tác thực của Lee Yeon.

Lee Yeon ra mắt vào năm 2017, xuất hiện lần đầu trong phim ngắn AZ-ZIL, sau đó vào năm 2019 xuất hiện trong Heigh of The Wave. Vào năm 2010, Lee Yeon ra mắt màn ảnh nhỏ với bộ phim Find Me In Your Memory của đài MCB, có sự tham gia của Kim Dong Wook và Moon Ga Young.

Năm 2021, Lee Yeon cũng xuất hiện trong tựa phim rất hot của Netflix D.P - Truy Bắt Lính Đào Ngũ, vai em gái của Jung Hae In. Nhưng ấn tượng của cô khi đó không đậm nét như vai diễn tội phạm 14 tuổi trong Tòa Án Vị Thành Niên.

Tiếp theo sau Tòa Án Vị Thành Niên, Lee Yeon sẽ tham gia một bộ phim độc lập của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA) sản xuất, mang tên Cosmos.