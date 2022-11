Sofia Wylie của “Trường Học Thiện và Ác”: Diễn cùng Justin Bieber, “tình địch” của Olivia Rodrigo

HHT - Năm 2022 là một năm tỏa sáng của Sofia Wylie với hai bộ phim nổi bật trên hai nền tảng lớn Disney+ và Netflix: “High School Musical” phiên bản series và “Trường Học Thiện và Ác”.

Sofia Wylie có thể chưa là cái tên quá đình đám, nhưng cô không hề là lính mới và đã có nhiều kinh nghiệm trên con đường sự nghiệp chuyên nghiệp chỉ mới bắt đầu của mình. Trong năm 2022 này, Sofia Wylie có hai dự án nổi bật, giúp cô càng đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sinh năm 2004, hiện tại cô nàng diễn viên và vũ công này chỉ mới tròn 18 tuổi. Sofia Wylie từng tiết lộ rằng cô có một phần dòng máu Hàn Quốc, điều này cô được thừa hưởng từ cha mình.

Trước đây, một số fan biết đến Sofia Wylie từ loạt phim Andi Mack trên Disney, trong vai Buffy Driscoll. Ngoài ra, Sofia Wylie cũng tham gia một số chương trình truyền hình, lồng tiếng cho một số phim. Nhưng hai phim nổi bật nhất của cô phải kể đến High School Musical: The Musical: The Series trên Disney+ và The School for Good and Evil (Trường Học Thiện và Ác) trên Netflix.

Trong High School Musical phiên bản series, Sofia Wylie vào vai Gina, một học sinh mới chuyển đến. Cô dành tình cảm cho nam chính Ricky (Joshua Bassett), chính vì thế Gina được xem là “tình địch” và xảy ra chút xung đột với nữ chính Nini (Olivia Rodrigo). Cuối mùa 1, mâu thuẫn được giải quyết và tất cả đã trở thành bạn.

Tuy nhiên, ở các mùa phim sau, khi đất diễn của Olivia Rodrigo dần thu hẹp rồi rời khỏi series, nhân vật Gina có nhiều không gian để phát triển hơn, những diễn biến mới đã xảy ra. Cuối mùa 3, Ricky và Gina chính thức thành đôi.

Trong The School for Good and Evil, Sofia Wylie vào vai Agatha, cô gái luôn bị người khác coi là phù thủy nhưng lại được thả xuống Trường Thiện - nơi dành cho các nàng công chúa, các anh hùng. Xinh đẹp và mạnh mẽ, có trái tim nhân hậu và có sức mạnh của sự đồng cảm, đồng thời cũng rất thông minh và tỉnh táo, có thể nói Agatha vừa là công chúa vừa là anh hùng của bộ phim và là một trong những nhân vật được yêu thích nhất.

Trong High School Musical: The Musical: The Series, Sofia Wylie xinh đẹp và tài năng không thua kém Olivia Rodrigo. Diễn cùng với các tên tuổi lớn lâu năm trong nghề như Charlize Theron, Kerry Washington trong The School For Good and Evil nhưng Sofia Wylie không để mình bị nhấn chìm. Bằng tài năng và sức hút tự nhiên, Sofia Wylie luôn có những khoảnh khắc của riêng mình để tỏa sáng ở mỗi dự án phim.

Với những ai đã xem High School Musical: The Musical: The Series, sẽ biết Sofia Wylie nhảy rất đỉnh. Cô nàng đã bắt đầu khiêu vũ khi chỉ mới 5 tuổi và từ đó đến nay chưa từng ngừng nhảy múa. Vào năm 2011 và 2016, Sofia Wylie còn xuất hiện trên chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2015, cô cũng xuất hiện trên America’s Got Talent để thể hiện tài năng vũ đạo.

Nhờ khả năng vũ đạo đáng khen ngợi, Sofia Wylie đã được chọn để biểu diễn trong Purpose World Tour của Justin Bieber với tư cách vũ công. Khi kể lại kỷ niệm này, Sofia Wylie cho biết Justin Bieber đã chạm vào vai cô: “Tôi chưa bao giờ giặt chiếc áo đó, nó vẫn được treo trong phòng của tôi”.

Một trong những thần tượng trong nghề của Sofia Wylie là Zendaya. Cô kể rằng khi còn nhỏ, xem series Shake It Up trên Disney Channel, cô đã “mê đắm” Zendaya. Khi xem Zendaya diễn trong The Greatest Showman, Sofia Wylie ấn tượng đến nỗi không thể thốt nên lời. Chính vì thế, khi được gặp Zendaya ngoài đời thật, Sofia vui đến mức… muốn xỉu.

Năm 2019, Sofia Wylie nhận được hai đề cử tại The Young Entertainer Awards với vai diễn trong Andi Mack và thắng giải chung cùng một số diễn viên khác của phim. Năm ngoái 2021, Sofia Wylie nhận được đề cử Ngôi sao nữ mảng truyền hình được yêu thích nhất cho vai diễn Gina trong High School Musical: The Musical: The Series tại Kids’ Choice Awards.

Năm nay, vẫn với vai Gina, cô nhận được đề cử tại Blimp Award cho ngôi sao nữ được yêu thích nhất. Điều đó cho thấy Sofia Wylie đã chiếm được tình cảm và tìm thấy cho mình một vị trí trong tim của công chúng.

Xinh đẹp, tài năng, vẫn còn rất trẻ và chăm chỉ, nếu tiếp tục giữ vững phong độ, có thể thấy con đường sự nghiệp tương lai của Sofia Wylie vô cùng rộng mở và rất đáng trông đợi.

Trước mắt, chưa rõ Netflix có "bật đèn xanh" cho phần 2 của Trường Học Thiện và Ác hay không, nhưng sang năm 2023 các fan chắc chắn sẽ gặp lại Sofia Wylie trong High School Musical: The Musical: The Series mùa 4, với vai Gina nay đã có tình yêu mới.