Nam thần Sam Claflin vắng mặt trong “Enola Holmes 2”: Mất tích luôn hay sẽ sớm trở lại?

HHT - Gia đình Holmes gồm bốn thành viên, nhưng chỉ có ba xuất hiện trong “Enola Holmes 2”. Anh cả Mycroft Holmes đã đi đâu? Liệu sự vắng mặt của nam diễn viên Sam Claflin chỉ là tạm thời, hay nhân vật này của anh từ nay sẽ mãi mất tích?

Sau bao chờ đợi, Enola Holmes 2 đã lên sóng, mang theo cuộc phiêu lưu mới của cô con gái út nhà Holmes, nữ thám tử tập sự đang muốn ghi danh mình ngang hàng với người anh trai nổi danh Sherlock Holmes. Đa số dàn diễn viên chính của phần 1 đều quay trở lại, trừ nam diễn viên Sam Claflin - thủ vai Mycroft Holmes, anh trai của cả Sherlock và Enola.

Trong phần 1 của Enola Holmes, Mycroft Holmes khá giống một nhân vật “phản diện” khi luôn cố ép cô em gái tự do vào khuôn khổ, muốn biến cô thành một quý cô thay vì tạo điều kiện để cô phát triển cá tính riêng. Nhưng càng về cuối bộ phim, dường như các anh em nhà Holmes dần hiểu nhau hơn. Điều đó khiến nhiều khán giả đặt kỳ vọng rằng ở phần 2, cả nhà Holmes sẽ có một cuộc đoàn tụ nho nhỏ và làm náo động nước Anh.

Hy vọng càng nhiều thì càng thất vọng. Sam Claflin vắng mặt, Mycroft Holmes cũng không xuất hiện. Nhưng đạo diễn của Enola Holmes 2 cho biết sự vắng mặt này đã khiến bộ phim trở nên chặt chẽ hơn. Nội dung của phần 2 tập trung vào mối quan hệ nửa anh em nửa đồng nghiệp giữa Enola và Sherlock, cũng khai thác sâu hơn mối quan hệ tình cảm giữa Enola và Tử tước Tewkesbury. Và kết quả cho thấy bộ phim đã làm rất tốt.

Tuy nhiên, phải nói thêm rằng lý do Sam Claflin vắng mặt trong Enola Holmes 2 là do lịch trình không thể sắp xếp chứ không phải nam diễn viên bị cắt vai. Đạo diễn của Enola Holmes 2 cho biết tất cả đều yêu mến Sam Claflin và nếu được rất muốn anh trở lại, chỉ do tình huống thực tế không thể làm khác đi. Điều đó cho khán giả hy vọng nếu Enola Holmes có phần 3, Sam Claflin có thể trở lại gia đình nhà Holmes.

Cuối phần 2, tình cảm anh em giữa Enola và Sherlock đã trở nên khắng khít hơn. Không chỉ hợp tác, họ còn lắng nghe lời khuyên của nhau, không chấp nhặt địa vị hay tuổi tác lẫn kinh nghiệm. Nhưng mối quan hệ giữa Enola và Mycroft vẫn chưa ổn thỏa lắm, vì thế phần 3 có lẽ là lúc cải thiện điều này.

Sự trở lại của Sam Claflin trong Enola Holmes 3 (nếu có) là rất thích hợp. Enola Holmes không những không “phấn đấu” trở thành quý cô, trở thành một phần của tầng lớp thượng lưu, mà cô còn mở văn phòng thám tử riêng, suốt ngày chạy lăng xăng khắp nơi phá án. Đây là thời điểm hoàn hảo để Mycroft Holmes trở lại. Bởi ông anh khó tính này sẽ cảm thấy đã đến lúc cần xuất hiện để đưa cô em gái trở lại “khuôn phép”.

Các sự kiện lịch sử khác của nước Anh như cuộc đình công của Matchgirls có thể trở thành bối cảnh phim của phần 3. Chúng sẽ thu hút sự chú ý của Mycroft bởi anh là một nhân vật chủ chốt trong chính phủ Anh. Và rồi các bí ẩn chạy ngang dọc các con phố ở London sẽ kéo ba anh em nhà Holmes tụ về một mối, và khi đó những kẻ gây rối hãy coi chừng!

Hiện tại, Enola Holmes 2 đã lên sóng Netflix vào 4/11.