Gen Z cập nhật ngôn ngữ mới: 10 điểm tinh tế nhưng thử thách hội "não cá vàng"

HHTO - Thay vì sử dụng những cụm từ "thô nhưng thật" để diễn tả trạng thái tiêu cực xảy ra thường ngày, nhiều Gen Z đã "hô biến" ra một bộ từ vựng riêng "sặc mùi tri thức".

Thời gian qua, khi "thế hệ cợt nhả" Gen Z lên ngôi, họ đã sáng tạo ra loạt trend "dở khóc dở cười" phủ sóng khắp các mạng xã hội (MXH). Trong đó, trên "thành phố sợi chỉ" - Threads, netizen liên tục tổng hợp, mở rộng bộ từ vựng "chuẩn vị" Gen Z.

Chủ đề "Cập nhật ngôn ngữ mới của Gen Z" vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" sau nhiều năm được người dùng MXH khai thác. Một bài đăng mới đây đã thu hút 173K lượt xem, 5K lượt thích, gần 1K lượt đăng lại chỉ sau 17 giờ chia sẻ.

Dưới đây là một số cụm từ được netizen diễn giải, biến những từ mang tính "sát thương cao" trở nên đầy tính văn chương, bay bổng:

- Ngốc nghếch: Khả năng tiếp thu có độ trễ nhẹ.

- Cố chấp, bảo thủ: Não tắt chế độ cập nhật.

- Vạ miệng: Miệng vặn ga đi trước, não lả lướt theo sau.

- Bị hàng xóm "nấu xói": Nguồn cảm hứng sáng tác của văn học dân gian.

- Dối trá: Dữ liệu không khớp với server (máy chủ) gốc.

Những ý tưởng độc đáo liên tục được Gen Z cập nhật, làm phong phú vốn từ khi giao tiếp với những người "cùng tần số", đặc biệt dễ bắt gặp ở các bình luận trên MXH.

Một số ngôn ngữ cũng gọi tên nhóm người dùng các loại MXH, các thao tác khi dùng MXH cũng được netizen "xào nấu" cực sát nghĩa.

- Lạc hậu: Dân Zalo.

- Nghiện điện thoại: Đại sứ kết nối không gian mạng.

- Nói xấu sau lưng: Bình luận viên ẩn danh.

- Hóng hớt: Thu thập dữ liệu xã hội.

Không chỉ nâng cấp "mật mã" riêng của những người cùng hệ điều hành, dân mạng còn hóm hỉnh so sánh ngôn ngữ giao tiếp giữa Gen Z và Gen Y, cho thấy sự lém lỉnh của người trẻ hiện nay.

Dẫu vậy, vì sử dụng những mĩ từ "khoa học", một netizen dành sự bận tâm cho hội "não cá vàng": "Sao càng ngày nó càng tiên tiến thế, não tui xoay không kịp. Lúc nói không biết có kịp nhớ ra mà nói không".

Ngoài ra, gần đây, MXH còn cực ồn với trend đặt biệt danh hoặc tên tài khoản TikTok bằng những cụm từ có hai nghĩa, khi đọc xuôi và đọc lái lại sẽ có sắc thái khác nhau.

- Người lỳ hợp tính: Người tình hợp lý.

- Xinh và khó tán: Sang và khó tính.

- Hiền và nhiều tài: Hài và nhiều tiền.

- Người tình bất ổn: Người ồn bất tỉnh...