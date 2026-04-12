Hơn 1.300 học sinh tham gia Ngày hội "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện"

HHTO - Trường THPT Ngọc Hồi và Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức Ngày hội “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Thành phố năm 2026, thu hút hơn 1.300 đoàn viên, học sinh tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ Thủ đô, vừa qua, Ngày hội “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” cấp Thành phố năm 2026 đã diễn ra tại Trường THPT Ngọc Hồi với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, Thành phố cùng đông đảo đoàn viên, học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình đã tổ chức lễ tuyên dương các gương mặt học sinh tiêu biểu. Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã vinh danh 63/419 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 5 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” tiêu biểu cấp Thành phố năm học 2024 - 2025. Đây đều là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đạt giải tại các cuộc thi từ cấp thành phố trở lên.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên dương, ngày hội còn mang đến nhiều sân chơi bổ ích, tạo môi trường để học sinh giao lưu, trải nghiệm và phát triển toàn diện. Cuộc thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Học sinh Thủ đô: Tự hào lịch sử dân tộc - Xây dựng trường học hạnh phúc” thu hút 133 thí sinh tham gia, đại diện cho các trường THPT, TTGDNN - GDTX và Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tạo nên không khí thi đua hào hứng, lan tỏa tinh thần học tập và hiểu biết lịch sử.

Song song đó, Hội khỏe Học sinh Thủ đô diễn ra sôi nổi với các nội dung thi đấu như chạy tiếp sức, kéo co, nhảy bao bố, nhảy dân vũ… thu hút hơn 1.200 học sinh đến từ 30 trường và nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố. Các hoạt động không chỉ nâng cao thể chất mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị.

Phần thi chạy tiếp sức trong Hội khoẻ học sinh Thủ đô.

Ngoài ra, khu vực trải nghiệm với các gian hàng mini game, photobooth, tư vấn học tiếng Anh… cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh, góp phần làm phong phú nội dung ngày hội.

Ngày hội “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương tiêu biểu mà còn tạo động lực để học sinh Thủ đô tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hướng tới phát triển toàn diện, đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai.