Soi sạn "My Demon": Chiếc cổ áo thần kỳ tự gập, tự duỗi của "ác quỷ" Song Kang

HHT - Ở tập 16 của "My Demon" (Chàng Quỷ Của Tôi), có một cảnh cổ áo của Gu Won (Song Kang) cực "bất ổn", lúc thế này lúc thế khác. Phải chăng là ác quỷ nên đến áo cũng thay đổi theo cảm xúc của anh?

Đây là lúc mà Jung Gu Won (Song Kang) mới được Thần cho tái sinh, trở về làm ác quỷ. Gu Won và Do Do Hee (Kim Yoo Jung) cùng nhau trang trí cây thông Giáng sinh.

Nhưng lúc quay qua nói chuyện với Do Hee thì cổ áo của Gu Won được dựng đứng lên hẳn ở một bên. Sau đó, cứ mỗi lần chuyển góc máy là một lần cổ áo của ác quỷ lại thay đổi, lúc thì được gập gọn gàng, lúc lại hơi dựng lên một chút, lúc là dựng lên hẳn tới sát tai.

Phải chăng vì là ác quỷ nên đến trang phục cũng thay đổi theo tâm trạng của Gu Won? Nhưng có lẽ đây chỉ là một lỗi nhỏ trong quá trình dựng phim. Vì một phân đoạn sẽ có nhiều góc máy, ghi hình nhiều lần, áo của Song Kang ở mỗi lần quay lại được chỉnh khác nhau nên mới dẫn tới tình huống cổ áo "biến hình" như trên. Thêm một bật mí nữa có thể làm bạn giật mình, chiếc áo "thần kỳ" này là thiết kế của Dior, có giá 2.200 euro (gần 60 triệu đồng).

Vẫn nằm trong phân cảnh trang trí cây thông, Gu Won đã tiết lộ cho Do Do Hee biết về khế ước mà bố cô đã ký, chính là đổi lấy sinh mạng cho mẹ con cô. Hóa ra, lần đầu Gu Won gặp Do Hee không phải bên bờ biển mà là khi cô còn trong bụng mẹ, thông qua khế ước, anh đã cứu cô.

My Demon khép lại ở tập 16 bằng cuộc hội ngộ ngọt ngào của Jung Gu Won và Do Do Hee. Vì quá đẹp đôi, lại kết hợp ngọt lịm từ màn ảnh tới hậu trường, nhiều khán giả đang nỗ lực "đẩy thuyền" cho Song Kang và Kim Yoo Jung, cũng như kỳ vọng vào nhiều dự án chung của hai người trong tương lai. Tuy nhiên, ước muốn bộ đôi này tái hợp có lẽ phải chờ ít nhất 2 năm nữa vì hiện Song Kang đang chuẩn bị cho quá trình nhập ngũ.