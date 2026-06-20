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Somi - Sana cùng mặc một mẫu váy, vì sao mỹ nhân nhà TWICE phải giải thích?

Thu Trang
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HHTO - Cùng diện một thiết kế từng được Jeon Somi mặc tại Paris, Sana (TWICE) bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán sau một sự kiện ở Seoul.

Những ngày gần đây, loạt hình ảnh của Sana tham dự một sự kiện ở Seoul đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Xuất hiện với chiếc váy hoa quây ngực, thành viên TWICE nhanh chóng khiến nhiều fan liên tưởng đến Jeon Somi khi cô cũng từng diện thiết kế tương tự trong chuyến công tác thời trang tại Paris hồi tháng 10/2025.

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Màn "đụng hàng" giữa Sana và Jeon Somi gây chú ý.

Dù cùng lựa chọn một thiết kế, Sana và Somi lại mang đến hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu Somi ghi điểm với hình ảnh thời thượng, táo bạo khi kết hợp cùng áo khoác dáng dài, thì Sana lại mang đến nét nữ tính và ngọt ngào hơn tại sự kiện ở Seoul. Tuy nhiên, chính chi tiết cắt may ở phần thân váy đã khiến màn xuất hiện của thành viên TWICE nhanh chóng gây tranh cãi.

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Somi được khen ngợi vì màn "cân đẹp" thiết kế lạ mắt.
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Trong những bức ảnh chụp cùng các thành viên TWICE, trang phục của Sana bị một số khán giả chê phản cảm.
Ở những góc quay khác, bộ trang phục vẫn được đánh giá là trông khá hài hòa và không tạo cảm giác "khó xử" như một số bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng một số góc chụp tại sự kiện đã vô tình khiến tổng thể trang phục trông khác so với hình ảnh quảng bá hay lúc fitting (thử đồ) ban đầu. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, thiết kế này nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận, thậm chí kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Khi tranh cãi ngày càng lan rộng, Sana đã nhanh chóng lên tiếng giải thích về sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong ngày tham dự sự kiện thông qua nền tảng giao tiếp với người hâm mộ.

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Đoạn tin nhắn Sana giải thích với người hâm mộ.

Theo chia sẻ từ Sana, cô đã kiểm tra kỹ trang phục trong buổi thử đồ trước sự kiện. Sana cho biết đã điều chỉnh trang phục để tránh những tình huống ngoài ý muốn. Tuy nhiên, vì lịch trình gấp gáp nên trong ngày diễn ra sự kiện, cô đã không kịp kiểm tra lại trước gương trước khi xuất hiện.

Thành viên TWICE tiết lộ chỉ đến khi trở lại phòng chờ và xem những bức ảnh được lan truyền trên mạng, cô mới nhận ra trang phục đã lên hình khác với dự định ban đầu. Sana cũng không giấu được sự thất vọng khi trang phục thực tế lại tạo ra cảm giác khác so với lúc thử đồ, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

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Ngay sau khi những chia sẻ của Sana được đăng tải, nhiều ONCE (tên fandom của TWICE) đã lên tiếng bênh vực nữ idol. Không ít người cho rằng đây đơn thuần là một sự cố ngoài ý muốn do góc chụp. Bên cạnh đó, nhiều fan cũng chia sẻ thêm những hình ảnh, video từ sự kiện để chứng minh trang phục ngoài đời không tạo cảm giác gây tranh cãi như một số khoảnh khắc đang được lan truyền trên mạng xã hội.

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Trong các khung hình cận cảnh, thành viên TWICE vẫn thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài tươi tắn và rạng rỡ.
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Thu Trang
#Sana #Jeon Somi #TWICE #Sana outfit #Sana dự sự kiện

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