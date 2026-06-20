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Đẹp hơn mỗi ngày

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Để mái tóc trông có gu hơn hẳn, đừng bỏ qua 3 xu hướng kẹp tóc mùa Hè này

Mai Lâm
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HHTO - Mùa Hè này, đôi khi thứ giúp bạn trông có gu hơn không phải một kiểu tóc phức tạp, mà chỉ là một chiếc kẹp tóc thật xinh.

Mùa Hè là thời điểm mà ai cũng muốn làm tóc thật nhanh nhưng vẫn phải trông như đã đầu tư nguyên một buổi trước gương. Chỉ cần thêm một chiếc kẹp xinh, một món phụ kiện có màu sắc nổi bật hay gợi nhớ biển cả là mái tóc lập tức trông có gu hơn hẳn.

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Kẹp tóc sọc ngang

Nếu có món đồ nào nhìn vào là thấy mùa Hè ngay lập tức, thì đó chính là những chiếc kẹp tóc kẻ sọc. Chúng gợi cảm giác giống khăn tắm đi biển, ghế nằm ở khu nghỉ dưỡng hay những bộ bikini retro đầy màu sắc.

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Kẹp tóc họa tiết sọc ngang mang vẻ vui mắt, trẻ trung và cực kỳ dễ phối. Từ tông pastel nhẹ nhàng cho tới màu nổi bật kiểu candy pop, gần như ai cũng tìm được một phiên bản hợp gu với mình.

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Chỉ cần búi tóc lười, kẹp lên một chiếc kẹp sọc xinh xắn là tổng thể đã có cảm giác như được chăm chút hơn.

Mermaidcore vẫn chưa hạ nhiệt

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Mùa Hè mà thiếu style nàng tiên cá thì thật sự chưa đủ. Những món phụ kiện lấy cảm hứng từ biển cả đang xuất hiện khắp nơi: Kẹp vỏ sò, ngọc trai, sao biển, hình tôm cua hay các chi tiết ánh nhũ như phản chiếu mặt nước.

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Xu hướng “mermaidcore” năm nay không còn quá kiểu cách mà được ứng dụng dễ hơn trong đời thường. Một chiếc kẹp tóc càng cua đính ngọc trai hay barrette hình sao biển cũng đủ khiến trang phục đơn giản trở nên thú vị hơn.

Kẹp hoa nhiệt đới

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Đôi lúc chỉ cần cài một bông hoa lên tóc là cả tổng thể lập tức có năng lượng mùa Hè đúng nghĩa.

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Dù là tóc buộc nửa đầu hay tóc xoăn sóng lơi, kẹp hoa vẫn tạo cảm giác vừa nữ tính vừa phóng khoáng. Nó mang đúng tinh thần của những chuyến đi biển, hoàng hôn mùa Hè và các buổi tiệc ngoài trời đầy gió cùng âm nhạc sôi động.

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Mai Lâm
#làm đẹp #Xu hướng kẹp tóc mùa Hè #Kẹp tóc sọc ngang và phong cách retro #Phụ kiện biển cả và mermaidcore #Kẹp hoa nhiệt đới và phong cách nữ tính #Trang phục và phụ kiện mùa Hè

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