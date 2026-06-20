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Hoa hậu MGI All Stars Vanessa Pulgarín xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Việt Nam

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Đêm diễn thứ 2 của Vietnam International Fashion Week 21st Edition (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 21) 2026 tiếp tục diễn ra tại TP. HCM. Thảm đỏ ngày 2 chứng kiến sự đổ bộ của các Hoa - Á hậu quốc tế như Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Hoa hậu MGI All Stars mùa 1 Vanessa Pulgarín, Hoa hậu Khánh Vân, Ý Nhi, Quỳnh Hoa…

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Sự xuất hiện của Hoa hậu MGI All Stars mùa 1 Vanessa Pulgarín nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nàng hậu khoe sắc vóc lộng lẫy trong thiết kế của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

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Hoa Hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh diện đầm dạ hội tông vàng hổ phách ôm sát cơ thể. Thiết kế trễ vai quyến rũ kết hợp các đường họa tiết lượn sóng xuyên thấu giúp nàng hậu khoe trọn hình thể đẹp.

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Hoa Hậu Nguyễn Trần Khánh Vân mặc áo dài cách điệu, được tô điểm bởi những chi tiết hoa 3D đính kết tinh xảo. Đặc biệt, chiếc nón quai thao phủ đầy hoa sen rực rỡ trở thành điểm nhấn nổi bật, mang đến vẻ đẹp vừa truyền thống vừa bay bổng.

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Miss World Vietnam Huỳnh Trần Ý Nhi và Phan Phương Oanh.

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Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và Á hậu Vũ Thuý Quỳnh.

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Hoa hậu Kiều Duy và Á hậu Minh Kiên.

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Á hậu Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

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Diễn viên Nhã Phương và diễn viên Jun Vũ.

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Diễn viên Võ Điền Gia Huy và diễn viên Đỗ Nhật Hoàng.

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JEANIE - Ảnh: BTC
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