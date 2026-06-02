Sơn Tùng M-TP: Giấc mơ toàn cầu và câu chuyện gìn giữ bản sắc Việt

HHTO - Sau màn kết hợp cùng Tyga trong "COME MY WAY", Sơn Tùng M-TP tiếp tục hé lộ những suy nghĩ đáng chú ý về hành trình đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Trong cuộc trò chuyện với Hypebeast - một trong những thương hiệu truyền thông hàng đầu thế giới về văn hóa và thời trang, nam ca sĩ đã chia sẻ về cơ duyên đứng sau màn hợp tác mang nhiều ý nghĩa cá nhân, cách anh gìn giữ bản sắc Việt Nam trên hành trình quốc tế hóa và những kế hoạch dài hơi đã được chuẩn bị suốt nhiều năm qua.

Sau thời gian dài tập trung cho những kế hoạch riêng, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc với COME MY WAY - sản phẩm đánh dấu màn kết hợp đầu tiên giữa anh và rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Ca khúc được xem là một trong những bước đi mới nhất trong hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu mà nam ca sĩ theo đuổi trong nhiều năm qua.

Trong cuộc trò chuyện cùng Hypebeast, Sơn Tùng lần đầu chia sẻ sâu hơn về cơ duyên hợp tác với Tyga, cách anh gìn giữ bản sắc Việt giữa tham vọng vươn ra thế giới, cũng như những hé lộ đáng chú ý về chương tiếp theo sau COME MY WAY.

"Nó giống như định mệnh vậy”

Chia sẻ cơ duyên hợp tác cùng Tyga, Sơn Tùng M-TP cho biết cả hai đã quen biết từ khá lâu và từng nhiều lần muốn thực hiện một dự án chung.

“Chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, và tôi thậm chí không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình muốn làm gì đó cùng anh ấy. May mắn là mọi thứ đã thực sự hội tụ trong năm nay, và thành thật mà nói nó giống như định mệnh vậy”, anh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố âm nhạc, Sơn Tùng M-TP cho biết việc Tyga mang trong mình dòng máu Việt Nam khiến ca khúc trở nên đặc biệt hơn. Nam ca sĩ chia sẻ rằng chính nguồn gốc Việt Nam của Tyga đã mang đến cho COME MY WAY một giá trị rất riêng, vượt ra ngoài khuôn khổ của một sản phẩm âm nhạc thông thường.

Giữ bản sắc Việt Nam trên hành trình toàn cầu

Trong bối cảnh ngày càng nhiều nghệ sĩ châu Á tìm cách mở rộng sức ảnh hưởng ra thế giới, câu chuyện cân bằng giữa hội nhập và giữ gìn bản sắc luôn là một bài toán không dễ giải. Với Sơn Tùng M-TP, câu trả lời bắt đầu từ việc không bao giờ quên lý do khiến anh đến với âm nhạc.

Với anh, việc giữ lại “phần thuần khiết” trong tình yêu với âm nhạc chính là điều giúp bản thân không đánh mất con người thật giữa hành trình dài của ngành công nghiệp giải trí. Sơn Tùng cho biết anh luôn cố gắng gìn giữ điều đó bởi nó nhắc nhở mình đã bước chân vào con đường nghệ thuật bằng tình yêu âm nhạc thuần túy và sự đam mê sâu sắc từ những ngày đầu tiên.

Sơn Tùng cũng cho rằng nguồn cội văn hóa là yếu tố giúp anh không đánh mất chính mình trong quá trình phát triển sự nghiệp. Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, anh được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hóa và âm nhạc dân gian truyền thống. Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, đó vẫn là nền tảng quan trọng trong tư duy sáng tạo của nam ca sĩ.

Chương tiếp theo của một giấc mơ toàn cầu

Điều khiến nhiều khán giả tò mò nhất lúc này là Sơn Tùng M-TP sẽ đi đâu tiếp theo sau COME MY WAY. Tuy nhiên, thay vì hé lộ những kế hoạch cụ thể về album mới, các màn hợp tác quốc tế hay những thị trường mà mình đang hướng tới, nam ca sĩ lại chọn nhìn câu chuyện ở một góc độ rộng hơn.

Theo Sơn Tùng, hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu thực chất không phải là kế hoạch vừa mới được khởi động. Anh tiết lộ bản thân đã dành khoảng ba năm để chuẩn bị cho mục tiêu này, từ việc xây dựng định hướng, phát triển các dự án cho đến tìm kiếm những cơ hội phù hợp để từng bước đưa âm nhạc của mình ra khỏi phạm vi một thị trường nội địa.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân không biết chính xác 12 tháng tới sẽ như thế nào hay mình sẽ đứng ở đâu trên hành trình đó. Dù vậy, điều anh chắc chắn là quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Chính vì thế, COME MY WAY dường như không được Sơn Tùng xem là đích đến, mà giống một dấu mốc đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới. Nam ca sĩ cũng để lại một chi tiết đáng chú ý dành cho những khán giả đã theo dõi trọn vẹn MV.

“Nếu bạn đã xem cảnh after-credit của COME MY WAY, có lẽ bạn đã nhận ra hình ảnh tôi đang vẽ con sâu bướm trắng. Nó không chỉ đơn thuần là một con sâu bướm - mà còn là cánh cổng mở ra chương tiếp theo mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho khán giả”, nam ca sĩ chia sẻ.

Dù chưa tiết lộ cụ thể điều gì nằm phía sau “cánh cổng” ấy, những chia sẻ này cho thấy Sơn Tùng M-TP đang nhìn sự nghiệp của mình bằng một tầm nhìn dài hạn hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm xây dựng vị thế tại thị trường trong nước, giấc mơ toàn cầu mà anh nhiều lần nhắc tới không còn là một ý tưởng xa vời, mà là một hành trình đang từng bước được hiện thực hóa.