Sau ồn ào điểm số ở MGI All Stars, Hương Giang phản ứng thế nào mà được khen?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hai ngày sau Chung kết MGI All Stars 2026, cuộc tranh cãi giữa netizen Việt và giám khảo Lupita Jones vẫn chưa ngừng lại. Còn nhân vật chính là Hương Giang thì phản ứng ra sao?

Trong khi Hương Giang cảm thấy hài lòng với danh hiệu Á hậu 2 mà cô giành được ở MGI All Stars thì không ít khán giả quê nhà lại cho rằng nàng hậu bị đối xử bất công. Bằng chứng là giám khảo Lupita thường chấm điểm thấp cho Hương Giang, chính điểm 5 mà cựu Miss Universe dành cho đại diện Việt Nam trong phần thi ứng xử đã kéo tụt tổng điểm của cô, khiến Hương Giang không thể chạm đến vương miện Hoa hậu.

Hương Giang chia sẻ cô rất vui với danh hiệu Á hậu 2.

Sau đêm Chung kết, netizen Việt đã tràn vào trang cá nhân của giám khảo Lupita Jones để phản đối. Một fanpage chuyên về sắc đẹp của Mexico còn đổ thêm dầu vào lửa khi đăng tải bức ảnh chế với trung tâm là khoảnh khắc Lupita Jones đăng quang Miss Universe 1991, phía sau là khung ảnh nhỏ có chân dung Hương Giang được chuyển sang màu đen trắng, xung quanh còn bày nến. Dưới bức ảnh, page sắc đẹp cho rằng Lupita Jones chấm điểm công bằng, ngăn cản việc có ai đó chiến thắng nhờ lượng phiếu bầu và từ đó đã cứu cả cuộc thi MGI All Stars.

Bức ảnh chế liên quan đến Hương Giang khiến netizen bức xúc.

Trong khi netizen đang bừng bừng lửa giận, muốn đòi lại công bằng cho Hương Giang thì nhân vật chính lại rất bình thản. Hương Giang không nhắc gì đến những ồn ào quanh danh hiệu Á hậu 2 hay điểm số của mình, mà chỉ chia sẻ bức ảnh cùng Veena Praveenar Singh - Á hậu 1 Miss Universe 2025 đi ăn tối. Hai người đẹp ăn mặc đơn giản nhưng vẫn thu hút nhờ nhan sắc ấn tượng, thần thái tươi tắn.

Đây được xem là phản ứng rất khéo léo của Hương Giang, khi cô không để mình bị cuốn vào ồn ào tranh cãi và khiến mọi chuyện càng trở nên nặng nề hơn, nhất là sau khi Hương Giang khẳng định mình vui vẻ với những gì đạt được ở MGI All Stars.

#Hương Giang #MGI All Stars #giám khảo Lupita Jones #Hoa hậu Hương Giang #tranh cãi Hương Giang

