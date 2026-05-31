Tóc Tiên có động thái gây chú ý hậu ồn ào xung quanh bài hát "Em" của Binz

HHTO - Sau khi vướng đồn đoán là nhân vật trong ca khúc "Em" của Binz ft SOOBIN, ca sĩ Tóc Tiên vừa bất ngờ có động thái "úp mở" trên mạng xã hội Threads khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Tối 31/5, ca sĩ Tóc Tiên cập nhật dòng trạng thái trên mạng xã hội Threads với câu hỏi đầy ẩn ý: "Người còn thương em không?" khiến khán giả vừa tò mò vừa để lại nhiều bình luận "chữa lành".

Ca sĩ Tóc Tiên﻿ bất ngờ đặt câu hỏi ẩn ý sau thời gian vướng ồn ào về ca khúc Em của Binz.

Cùng với đó, vào trưa cùng ngày, Tóc Tiên cũng đăng tải một đoạn clip trên TikTok, lồng nhạc nền ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Cô còn gây chú ý với dòng trạng thái "úp mở", tạo chỗ trống để khán giả cùng hoàn thiện câu: "... ... ... em ... ...".

Ở phần bình luận, một phân tích nhận được nhiều lượt "thả tim": "Dòng trạng thái (caption) là "_ _ _ em _ _" mà bài này tên "Có ai thương em như anh" vừa hay lại khớp với các chỗ trống. Nhưng chỉ có chữ "em" được hiện lên, chắc đó cũng là câu trả lời cho câu hát "Có ai thương em?"", hay một bình luận khác có cùng suy nghĩ rằng: "Nghĩa là ngoài anh ra bản thân em cũng biết tự thương lấy em đấy ạ".

Phần thử thách "điền vào chỗ trống" của Tóc Tiên khiến người hâm mộ tò mò.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả để lại lời động viên giọng ca Ngày Mai, cho biết vẫn có rất nhiều người hâm mộ luôn bên cạnh đồng hành cùng cô.

Tixies (FC Tóc Tiên) nói lên "tiếng lòng" gửi đến thần tượng: "Vẫn luôn có người thương chị ở đó, chúc chị sớm nhận được lại điều mình cần sau khi trái tim đã khỏe mạnh trở lại, tâm hồn đã khơi trong trở lại".

Mặt khác, từ những "tín hiệu" của Tóc Tiên, người hâm mộ dự đoán đây là manh mối nữ ca sĩ dùng để báo hiệu về một sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt.

Nhiều khán giả đặt nghi vấn Tóc Tiên đang tung "manh mối" cho một dự án sắp ra mắt khi dòng caption trên vừa khớp với những chỗ trống được cô "nhá hàng" trước đó.

Đây là động thái mới nhất của Tóc Tiên sau khi bị netizen réo tên là nhân vật chính trong bài hát Em của Binz (kết hợp cùng SOOBIN). Khán giả cho rằng lời bài hát và hình ảnh bìa của video âm nhạc được nam rapper phát hành vào ngày 25/5 đang ngụ ý nhắc đến chuyện tình cảm đã qua của Tóc Tiên và chồng cũ Touliver. Giữa thời điểm dân mạng bàn tán xôn xao, phía ê-kíp rapper Binz đã chủ động thay đổi ảnh bìa của ca khúc, trong khi đó Tóc Tiên và Touliver đều giữ im lặng.

​

​