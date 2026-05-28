MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP: Hình ảnh mãn nhãn, âm nhạc không dễ ngấm

HHTO - Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại với “Come My Way” kết hợp cùng rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Dù ca khúc gây tranh luận vì phần nhạc bị cho là không dễ ngấm trong lần nghe đầu, MV lại nhận được nhiều lời khen nhờ phần hình ảnh đậm chất điện ảnh cùng loạt biểu tượng văn hóa Việt Nam được lồng ghép một cách hiện đại.

Sau gần hai năm kể từ bản hit Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV và single mới mang tên Come My Way. Dự án đánh dấu màn hợp tác quốc tế mới nhất của nam ca sĩ với rapper người Mỹ gốc Việt Tyga, sau nhiều ngày “úp mở” khiến mạng xã hội bùng nổ bàn luận.

Khác với nhiều sản phẩm trước đây của Sơn Tùng M-TP, Come My Way được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat pha Hip-Hop và Pop hiện đại, với tiết tấu không quá nhanh và phần beat thiên về groove nhiều hơn cao trào. Đứng sau phần sản xuất âm nhạc là Marvey Muzique, producer từng đồng hành cùng nam ca sĩ trong Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay Chúng Ta Của Tương Lai.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, phần âm nhạc của Come My Way lại tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít khán giả cho rằng ca khúc “khó ngấm” khi mới nghe lần đầu tiên, thiếu những đoạn hook đủ mạnh để tạo hiệu ứng lan truyền như các bản hit trước của Sơn Tùng M-TP. Một số ý kiến cũng nhận xét phần production (sản xuất âm nhạc) lần này khá an toàn, chưa tạo được cảm giác bùng nổ dù sở hữu màu sắc quốc tế rõ rệt.

Nếu phần âm nhạc gây tranh cãi thì MV của Come My Way lại nhận về lượng lớn lời khen nhờ hình ảnh được đầu tư mạnh tay. Dự án lần này được chỉ đạo bởi Phương Vũ - founder của tổ đội sáng tạo Antiantiart (A.A.A). MV được xây dựng theo cấu trúc thiên về hình ảnh và hệ biểu tượng văn hóa. Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là hình ảnh Chim Lạc xuất hiện ngay đầu MV giữa không gian Los Angeles. Hình ảnh Chim Lạc - biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn được đặt trong bối cảnh đô thị hiện đại của Mỹ tạo nên lớp đối thoại thị giác về sự giao thoa văn hóa Đông - Tây.

MV tiếp tục lồng ghép nhiều lớp chất liệu văn hóa Việt Nam như họa tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc, các chuyển động vũ đạo lấy cảm hứng từ dân gian hay hình ảnh lễ hội đua bò An Giang. Một số phân cảnh còn tái hiện nghệ thuật mô tô bay - loại hình từng gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Đặc biệt, không gian di sản Tràng An cũng xuất hiện trong MV dưới ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, góp phần tạo nên cấu trúc thị giác nơi yếu tố truyền thống không chỉ được “trích dẫn” mà còn được đặt vào dòng chảy toàn cầu như một phần tự nhiên của bản sắc Việt Nam đương đại.

Ở phần after-credit, hình ảnh một “con sâu” xuất hiện ngắn mà không kèm lời giải thích tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn luận. Nhiều khán giả cho rằng đây có thể là chi tiết mở liên quan đến chuỗi dự án tiếp theo của Sơn Tùng M-TP trong năm 2026.

Come My Way đồng thời tiếp tục cho thấy chiến lược hướng ra quốc tế ngày càng rõ nét của Sơn Tùng M-TP. Sau màn hợp tác với Snoop Dogg trong Hãy Trao Cho Anh vào năm 2019, nam ca sĩ tiếp tục lựa chọn bắt tay cùng Tyga - nghệ sĩ có sức ảnh hưởng tại thị trường Mỹ.