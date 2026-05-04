Bóng Ma Hạnh Phúc ngày càng gây ức chế, sắp tập cuối vẫn chưa giải quyết được gì

Dù từng nhận được nhiều sự quan tâm, phim Bóng Ma Hạnh Phúc lại đang đứng trước làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng. Càng về những tập cuối, kịch bản phim càng bộc lộ nhiều lỗ hổng, tình tiết lê thê và xây dựng nhân vật gây ức chế đến mức khó tin.

Theo nhận xét từ nhiều cư dân mạng, điểm yếu lớn nhất khiến Bóng Ma Hạnh Phúc mất điểm chính là kịch bản được cho là quá cũ kỹ so với thời đại. Nhiều khán giả thẳng thắn nhận xét, dù đang sống ở năm 2026 nhưng tư duy làm phim của ê-kíp vẫn dừng lại ở những năm 2000. Những mâu thuẫn gia đình, sự xuất hiện của Trang "bé ba" và cách giải quyết vấn đề đều đi vào lối mòn, thiếu sự đột phá và logic.

Đã vậy, phim còn có không ít chi tiết phi thực tế, ngày càng lộ dần điểm yếu như chỉ được tạo ra để "gây sốc" chứ không thể hiện mục đích cốt truyện chính. Một trong những bình luận nhận được nhiều sự đồng tình từ netizen là việc Dũng (Lương Thế Thành) thản nhiên dẫn nhân tình Trang (Ngân Hòa) đi khắp nơi mà không bị bắt gặp hay để ý, dù trước đó anh liên tục được người khác nhận ra là doanh nhân nổi tiếng (như một lần trong bệnh viện).

Trang vẫn nhởn nhơ, còn đang lên kế sách hãm hại Mai với sự dung túng của Dũng.

Nếu như ở những tập đầu, người xem có thể đồng cảm với nỗi khổ của Mai (Lê Phương) thì đến tập 42, sự nhu nhược của nhân vật này đã trở thành "ngòi nổ" cho sự giận dữ của khán giả. Thay vì quyết đoán, dứt khoát để bảo vệ bản thân, Mai lại chọn cách im lặng, khóc lóc, cùng những suy nghĩ "bàn lùi" thay vì tìm cách xử lý gã chồng tồi và kẻ thứ 3. Sự yếu đuối thái quá này khiến người xem mệt mỏi và mất kiên nhẫn.

Ngoài Mai thì ngay cả tuyến câu chuyện của cô bạn thân Hiền cũng lọt vào "danh sách đen" của người hâm mộ bộ phim vì quá dài dòng. Ngay cả những tình tiết mang tính pháp lý (như việc tranh giành quyền nuôi con khi vợ chồng ly dị) cũng bị người xem bắt lỗi là thiếu kiến thức thực tế, làm giảm đi giá trị của bộ phim.

Mai gây ức chế vì đến giờ vẫn nhu nhược, không quyết đoán.

Với việc Bóng Ma Hạnh Phúc xác nhận bước vào tuần cuối và có thể kéo dài 50 tập, không ít người đặt nghi vấn nhà sản xuất đang cố tình "bôi" thêm tình tiết để câu kéo chỉ số người xem, thay vì mang đến một tác phẩm thật sự chất lượng.