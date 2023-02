Song Hye Kyo lần đầu lộ diện sau tin Song Joong Ki kết hôn: Xinh đẹp "hack tuổi"!

HHT - Việc bố mẹ của Lee Da In vướng vào nhiều bê bối kinh doanh là nguyên nhân lớn nhất khiến công chúng xứ Hàn không hài lòng khi Lee Seung Gi và nữ diễn viên kết hôn. Theo cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho, gia đình của Seung Gi cũng từng phản đối hôn nhân của 2 người.

HHT - Độ phủ sóng của "Khóa Học Yêu Cấp Tốc" (Crash Course in Romance) tăng cao cũng bất ngờ giúp loạt ảnh thời Trung học của Roh Yoonseo (thủ vai Nam Hae E/ Nam Hae Yi) "viral" khắp mạng xã hội. Loạt ảnh đời thường của Yoonseo cũng đốn tim cư dân mạng nhờ nét trong trẻo, nhẹ nhàng khiến đối phương vô thức bị cuốn hút.

HHT - Mỗi nhân vật trong "Khóa Học Yêu Cấp Tốc" (Crash Course in Romance) đều khiến khán giả yêu mến, đồng cảm và cảm thấy gần gũi. "Chàng trai nghìn tỷ" Choi Chi Yeol đang trở thành hình mẫu thầy giáo lẫn "crush" lý tưởng của nhiều khán giả: Bên ngoài đẹp trai, bên trong tri thức lại nhiều tiền.

HHT - Tựa phim "My Name is Loh Kiwan" vừa xác nhận sự tham gia của dàn diễn viên đình đám, bao gồm Song Joong Ki và Choi Sung Eun. Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái ngộ của Song Joong Ki và khán giả sau thông báo kết hôn gây nhiều xôn xao.