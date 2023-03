Soulmate: Thanh xuân sẽ trống vắng biết bao nếu ta thiếu đi một người bạn tri kỷ

HHT - Bởi vì quá hiểu nhau như vậy, đôi bạn thân Mi So và Ha Eun cứ mãi quanh quẩn trong vòng xoáy tranh cãi, hiểu lầm rồi làm hòa… Cho đến một ngày, ngay cả những tranh cãi cũng là một điều xa xỉ với cả hai.

Bộ đôi nhân vật chính của Soulmate là Mi So và Ha Eun. Gặp nhau dưới mái trường tiểu học, Mi So và Ha Eun từ lúc nào đã trở thành đôi bạn thân, nhất là khi cô bé Mi So phải trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời ngay từ khi còn nhỏ. Mi So luôn lầm lì và cô đơn khi ở bên mẹ, nhưng lại trở nên rạng rỡ và ấm áp khi sống cùng Ha Eun và gia đình của cô bạn thân.

Những hình ảnh hai cô bé Mi So và Ha Eun cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng vẽ tranh, thậm chí là cùng tắm với nhau khiến khán giả bật cười, nhưng cũng không khỏi xao xuyến khi nhớ về những người bạn thời thơ ấu. Mỗi người trong chúng ta có lẽ đều từng có một thời như thế, sống vô tư lự và cảm thấy như thể có cả thế giới khi có một người bạn thân cạnh bên.

Mi So và Ha Eun là hai cô gái có tính cách khác biệt. Mi So phóng khoáng, nổi loạn, trong khi Ha Eun lại dịu dàng, trầm tính hơn. Thế nhưng, khi ở bên cạnh Mi So, khán giả luôn có thể nhận ra một phần “phá cách” của Ha Eun. Dù miệng có nói sợ, dù có chần chừ, thì cuối cùng Ha Eun vẫn sẽ cùng liều lĩnh với Mi So. Cô bạn thân Mi So không chỉ là một chỗ dựa tinh thần vững chãi, mà cũng chính là người đánh thức sự dũng cảm trong con người dè dặt của Ha Eun.

Giống như những đôi bạn thân khác, Mi So và Ha Eun cũng có những tranh cãi. Mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu có rạn nứt khi chàng trai Ham Jin Woo xuất hiện. Những rung cảm của mối tình đầu tiên, sự dằn vặt và đau khổ trước cảm xúc khiến cả ba đi đến những lựa chọn khác nhau. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, những vướng mắc chưa từng được giải quyết, cùng với hiện thực cuộc sống khắc nghiệt khiến Mi So và Ha Eun không còn sự ăn ý như trước đây.

Không chỉ là mất đi một người bạn, ở những phân cảnh Mi So và Ha Eun tranh cãi, người xem thực sự có thể cảm nhận được sự đau đớn, nặng nề như thể đang mất đi một người quan trọng nhất cuộc đời mình. “Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?” Mi So đã hỏi Ha Eun như vậy, và đó cũng là một trong những khoảnh khắc khiến khán giả đau lòng nhất.

Họ đã từng là những người bạn thân, họ đã từng đồng điệu đến vậy, nhưng hiện thực đầy cay đắng đã khiến họ đứng về hai con đường khác biệt. Nhưng dù là như vậy, người xem hoàn toàn có thể cảm nhận được mối liên kết mạnh mẽ giữa hai cô gái. Bởi vì quá hiểu nhau như vậy, Mi So và Ha Eun cứ mãi quanh quẩn trong vòng xoáy tranh cãi, hiểu lầm rồi làm hòa… cho đến một ngày, ngay cả những tranh cãi cũng là một điều xa xỉ với cả hai.

Bởi sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là thắng hay thua trong một mối quan hệ, mà là việc ta đã từng có người đó trong cuộc đời của mình.