"Spider-Man: Across The Spider-Verse" bội thu giải thưởng nhưng vẫn khó giành Oscar

HHT - Bộ phim hoạt hình "Spider-Man: Across The Spider-Verse" của nhà Sony "bội thu" giải thưởng tại lễ trao giải Annie Awards 2024 nhưng được dự đoán vẫn khó chạm tay vào Oscar năm nay.

Lễ trao giải phim hoạt hình lần thứ 51 - Annie Awards 2024 đã chính thức diễn ra với nhiều cái tên quen thuộc được vinh danh. Trong đó, phim hoạt hình Spider-Man: Across The Spider-Verse của nhà Sony thắng lớn khi ôm trọn 7 giải thưởng tương ứng với 7 đề cử mà phim nhận được. Hạng mục lớn nhất mảng hoạt hình là “Best Feature - Phim hoạt hình xuất sắc nhất" cũng thuộc về Spider-Man.

Trước đó, phần đầu tiên của thương hiệu này là Spider-Man: Into The Spider-Verse từng đạt thành tích tương tự, khi thắng 7 giải thưởng tại lễ trao giải lần thứ 46, bao gồm: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Về sau, Into The Spider-Verse cũng thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar 2019, vượt qua hai đại diện nặng ký của Pixar và Disney. Tuy nhiên, tương lai của phần hậu truyện Across The Spider-Verse tại lễ trao giải Oscar năm nay lại được đánh giá là không mấy khả quan.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, The Boy and the Heron của nhà Ghibli có khả năng thắng giải tại Oscar năm nay. Bộ phim mới nhất của đạo diễn Hayao Miyazaki đã càn quét nhiều giải thưởng lớn trên đường đua năm nay. Phim đã thắng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại nhiều lễ trao giải uy tín như BAFTA 2024 và Quả Cầu Vàng 2024.

Trong trường hợp nhà Ghibli trắng tay tại Oscar 2024, cái tên tiếp theo được nhiều người đặt kỳ vọng sẽ làm nên chuyện là Nimona của Netflix. Bộ phim này cũng vừa thắng lớn tại giải thưởng Annie Awards 2024 với 9 tượng vàng. Ngoài ra, việc là một bộ phim hậu truyện cũng là cản trở khiến Spider-Man: Across The Spider-Verse khó chạm tay đến tượng vàng Oscar.

Thông thường, hội đồng bình chọn của Oscar sẽ chọn ra những tác phẩm khai thác những câu chuyện mới cùng những góc nhìn đa chiều, một điều mà The Boy and The Heron và Nimona đang sở hữu.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 dự kiến diễn ra vào ngày 11/3/2024.