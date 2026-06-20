"Spider-Man: Brand New Day" hé lộ sức mạnh mới của Người Nhện Peter Parker

HHTO - Với màu sắc trưởng thành hơn, pha trộn giữa chất hành động đường phố quen thuộc cùng yếu tố huyền bí, "Spider-Man: Brand New Day" được kỳ vọng sẽ trở thành chương phim đen tối và giàu cảm xúc nhất của Người Nhện trong MCU.

Tiếp nối những sự kiện của Spider-Man: No Way Home, Peter Parker giờ đây phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn mới khi cả thế giới đã quên mất danh tính của mình. Không còn những người bạn thân thiết, không còn sự hỗ trợ từ các Avengers hay công nghệ của Tony Stark, Peter buộc phải học cách chiến đấu một mình và trở thành người hùng đường phố đúng nghĩa. Hành trình tưởng chừng như vừa mới bắt đầu nay lại mở ra một chương mới đầy thử thách dành cho Người Nhện.

Thế nhưng, những hiểm nguy lần này vượt xa những gì Peter từng đối mặt. Một thế lực huyền bí chưa từng xuất hiện đang dần đẩy Người Nhện đến giới hạn cuối cùng. Theo những gì được hé lộ trong trailer, Peter sẽ phải đối đầu với một phản diện quyền năng mà không ai có thể nhìn thấy. Sở hữu khả năng thao túng tâm trí và điều khiển vật thể, thế lực bí ẩn này khiến nhiều người mất kiểm soát và tạo nên mối đe dọa chưa từng có.

Trong quá trình điều tra, Peter phát hiện bản thân dường như là người duy nhất miễn nhiễm trước năng lực ấy, biến cậu trở thành tia hy vọng cuối cùng của nhân loại trong cuộc chiến chống lại thế lực vô hình đang ngày càng lan rộng.

Người Nhện có thêm siêu năng lực mới?

Một trong những điểm gây chú ý nhất của trailer chính là sự thay đổi về mặt sinh học của Peter Parker. Từ đây, Người Nhện bước vào một giai đoạn tiến hóa mới, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình trưởng thành của nhân vật. Khả năng phóng tơ hữu cơ đã mang đến Peter Parker không còn phụ thuộc vào công nghệ mà hoàn toàn chiến đấu bằng chính năng lực của một siêu anh hùng.

Hulk sẽ đóng vai trò gì trong hành trình này?

Bên cạnh đó, sự góp mặt của Mark Ruffalo trong vai Bruce Banner cũng mang đến nhiều câu hỏi lớn. Trong một phân đoạn đáng chú ý, vị tiến sĩ thiên tài xuất hiện cùng thiết bị ức chế ADN và đưa ra lời cảnh báo dành cho Peter Parker: "Nếu cậu thấy tôi không có cái này thì chạy ngay đi".

Câu nói ấy như một minh chứng cho việc Bruce Banner vẫn đang nỗ lực kiểm soát bản thể Hulk của mình. Tuy nhiên, liệu vị tiến sĩ có bị thao túng bởi thế lực bí ẩn đứng sau mọi chuyện, dẫn đến sự xuất hiện của một biến thể Hulk nguy hiểm hơn và mở đường cho những màn đối đầu kịch tính trong phần phim lần này?