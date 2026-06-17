Doanh thu gấp 300 lần kinh phí, đây chính là bộ phim lãi nhất phòng vé 2026

HHTO - "Ám Ảnh" - bộ phim đang là hiện tượng bất ngờ của phòng vé thế giới đã chuẩn bị công chiếu ở Việt Nam.

Kịch bản theo chân Bear, một chàng trai si tình đã bẻ gãy món đồ chơi bí ẩn mang tên "Liễu Ước Nguyện" để đổi lấy tình yêu của cô gái mình thầm thương. Điều ước nhanh chóng trở thành hiện thực, nhưng hạnh phúc mà anh hằng mong đợi lại dần biến thành cơn ác mộng. Bear dần nhận ra một sự thật rùng rợn: Cái giá phải trả cho món quà kỳ diệu đó kinh hoàng và đen tối hơn bất cứ điều gì anh có thể tưởng tượng.

Bear đâu ngờ tình yêu lại trở thành bi kịch.

Điều khiến Ám Ảnh trở thành hiện tượng không chỉ nằm ở nội dung độc đáo, mà còn ở câu chuyện sản xuất đầy bất ngờ phía sau. Tác phẩm được thực hiện với kinh phí chỉ khoảng 750.000 USD (tương đương 20 tỷ đồng, còn thấp hơn nhiều phim điện ảnh Việt Nam hiện nay). Phim hoàn thành trong vỏn vẹn 20 ngày quay.

Chẳng ngờ Ám Ảnh thành công ngoài mong đợi khi sau nửa tháng chiếu tại Mỹ, doanh thu đã gấp hơn 100 lần chi phí sản xuất. Không cần tốn tiền quảng bá, Ám Ảnh vẫn thu hút nhờ hiệu ứng truyền miệng và tính đến lúc này, phim đã vượt mốc 280 triệu USD toàn cầu, gấp 300 lần số vốn bỏ ra.

Phim có doanh thu gấp 300 lần kinh phí.

Trước khi gây ấn tượng với cả thế giới qua Ám Ảnh, đạo diễn Curry Barker đã được biết tới qua các phim ngắn tự sáng tạo trên nền tảng trực tuyến. Điển hình là Milk & Serial - một bộ phim kinh dị phong cách found footage (giả tài liệu) chỉ có kinh phí khoảng 800 USD (khoảng 21 triệu đồng) do chính anh viết kịch bản, đạo diễn và thủ vai chính.

Phim được phát hành miễn phí trên YouTube và bất ngờ trở thành hiện tượng được yêu thích trong cộng đồng yêu phim độc lập, thu hút sự chú ý rộng rãi từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Đạo diễn Curry Barker (trái) trên trường quay.

Với Ám Ảnh, Curry Barker muốn cho khán giả thấy sự ám ảnh dành cho một người khác có thể đi xa đến mức nào? Và chắc chắn anh không thể ngờ thành công của phim đã đưa cái tên Curry Barker từ một YouTtuber thành một trong những đạo diễn trẻ được săn đón nhất hiện nay.