Lỡ mê "Lầu Chú Hỏa", đừng bỏ qua loạt phim "giả tài liệu" sợ thót tim này

HHTO - "Lầu Chú Hỏa" là dự án hiếm hoi thuộc thể loại "giả tài liệu" kinh dị ra mắt tại Việt Nam, gợi nhớ nhiều dự án kinh điển khác của thị trường quốc tế.

Bộ phim Lầu Chú Hỏa đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả, khiến ai nấy vô cùng sợ hãi bởi những màn hù dọa dồn dập. Đặc biệt, dự án của đạo diễn Hùng Trần còn đánh dấu lần hiếm hoi một phim thuộc thể loại "giả tài liệu" (found footage) mang yếu tố kinh dị ra mắt thị trường Việt Nam. Nếu đã đi xem Lầu Chú Hỏa và bỗng dưng "mê tít" thể loại phim này, hãy tham khảo những dự án ghê rợn tương tự sau đây đến từ nền điện ảnh toàn cầu.

REC

Được đánh giá là một trong những phim "giả tài liệu" kinh dị hay nhất, REC theo chân cô phóng viên Angela và anh chàng quay phim tên Pablo trong buổi ghi hình một ngày làm việc của lính cứu hỏa. Sau một cuộc điện thoại, Angela và Pablo theo nhóm lính cứu hỏa đến một chung cư, hỗ trợ người dân khống chế một bà cụ đang có hành vi bạo lực.

Màn giải cứu hóa ác mộng khi những cư dân nơi đây mắc phải căn bệnh dịch kỳ lạ, biến nạn nhân thành thây ma. Dự án gây khiếp đảm với người xem bởi những góc quay chân thực, đáng sợ trong những dãy cầu thang và hành lang tối tăm. Dần dà, khán giả được cùng Angela tìm hiểu sự thật, dẫn đến đoạn kết bất ngờ về nguồn gốc bệnh dịch.

The Medium

The Medium khiến những ai yêu điện ảnh châu Á phải phát sốc vào năm 2021, khi hiếm hoi mang thể loại "giả tài liệu" đến với mảng phim Thái Lan. Trong phim, bà đồng tên Nim được một nhóm phóng viên tiếp cận, lấy tin về những nghi lễ xoay quanh bức tượng mẹ Ba Yan được cho là có thể cứu người, chữa bệnh. Ngoài ra, Nim còn hé lộ về năng lực tâm linh được di truyền trong gia đình cô.

Mọi chuyện trở nên rối rắm khi Mink, cháu của Nim có những hành động kỳ dị, giống như bị một thế lực nào đó thao túng. Về sau, Nim và các thành viên khác trong nhà nỗ lực giúp Mink thoát khỏi ác quỷ, nhưng dẫn đến nhiều hệ lụy kinh hoàng. Dự án kết hợp nhiều góc quay hù dọa ám ảnh, cùng những tư liệu được lồng ghép như một phóng sự có thật.

Incantation

Vào năm 2022, Netflix khiến khán giả toàn cầu thích thú khi ra mắt bộ phim Incantation - Chú Nguyền. Bắt đầu bằng nhật ký thường ngày của nữ chính tên Nhược Nam cùng cô con gái nuôi Đóa Đóa, phim dẫn dắt người xem bước vào hành trình khám phá kinh hoàng, khi những tai họa mà mẹ con Nhược Nam trải qua có liên quan đến những nghi lễ từ nhà chồng cô.

Bộ phim gây chú ý với màu sắc, bối cảnh giống như trò chơi điện tử, mang màu sắc trinh thám nhưng không thiếu những pha kinh dị "thót tim". Khái niệm về Đại Hắc Phật Mẫu được tận dụng xuyên suốt, trở thành một lời nguyền "phá vỡ bức tường thứ tư" đến với cả khán giả đang thưởng thức dự án.

Gonjiam: Haunted Asylum

Được xem là phim "giả tài liệu" ma ám xuất sắc nhất Hàn Quốc, Gonjiam: Hautned Asylum đạt doanh thu gấp gần 10 lần kinh phí bỏ ra khi khai thác chủ đề làm phim dựa tại những địa điểm tâm linh nổi tiếng.

Nhân vật chính của dự án là một nhóm chuyên làm chương trình giải mã những kiến trúc ma ám, và đã chọn bệnh viện tâm thần Gonjiam là mục tiêu tiếp theo. Tuy nhiên, những hiện tượng đáng sợ tại nơi đây dần dần "nuốt chửng" các thành viên, khiến người xem không khỏi sửng sốt và giật mình bởi những góc quay sáng tạo và rùng rợn.

The Blair Witch Project

Được xem là dự án tiên phong cho dòng "giả tài liệu" mang yếu tố kinh dị, The Blair Witch Project còn nổi tiếng là một trong những phim có lãi nhất mọi thời đại, thu về hơn 248 triệu USD với mức kinh phí chỉ 750 nghìn USD. Bộ phim là tổng hợp những hình ảnh còn lại từ máy quay của một nhóm sinh viên đi nghiên cứu về một thực thể có tên "phù thủy Blair".

Xuyên suốt phim, khán giả không hoàn toàn thấy được hình ảnh thật của phù thủy. Thế nhưng, những hiện tượng quỷ dị mà nhóm sinh viên gặp phải trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ, chân thực. Từ đó, người xem không thể không nghĩ đến câu hỏi, liệu rằng phù thủy có thật hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng, và bi kịch mà nhóm sinh viên gặp phải là ngẫu nhiên hay có khía cạnh tâm linh can thiệp.