Loạt phản diện mạnh nhất anime: Cái tên cuối cho Trái Đất "bay màu" phút mốt

Xuyên suốt dòng chảy anime đã có những kẻ phản diện thử thách lòng dũng cảm của các anh hùng, thậm chí toàn bộ nhân loại trước bờ vực của sự diệt vong. Dưới đây là những đại diện ác nhân tiêu biểu cho quyền lực tuyệt đối, cũng như mưu đồ lớn lao ở cấp độ hành tinh đến thiên hà.

Eren Yeager - Attack on Titan

Không đi theo lối mòn của những ác nhân thuần túy, Eren Yeager chính xác hơn là một nhân vật phức tạp, nằm trong "vùng xám" về hệ tư tưởng và hành vi trong Attack on Titan. Để bảo vệ những người thương yêu và mưu cầu một thứ "tự do tuyệt đối" cho dân tộc mình, Eren đã đưa ra quyết định tàn độc là kích hoạt "Rung Chấn", hủy diệt phần còn lại của nhân loại.

Dẫn dắt một binh đoàn Titan Tường khổng lồ, hình dạng Thủy Tổ của Eren đã thực hiện một cuộc càn quét tàn khốc, là lời cảnh báo gửi đến bất kỳ thế lực nào từ Marley muốn giam cầm đồng bào của anh. Dù tàn nhẫn, Eren cuối cùng đã bị chính những người bạn của anh, nhất là Mikasa, ngăn chặn và tìm đến sự tự do của riêng mình ở một thế giới khác.

Ryomen Sukuna - Jujutsu Kaisen

Được mệnh danh là "Vua của những lời nguyền", Sukuna đại diện cho sức mạnh bạo ngược thuần túy và sự tàn nhẫn không giới hạn trong Jujutsu Kaisen. Để ngăn chặn sự càn quét của thực thể này, toàn bộ những chú thuật sư hùng mạnh nhất đã phải hợp lực, dốc toàn bộ sinh mạng vào cuộc chiến sinh tử.

Ngay cả chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại là Gojo Satoru cũng thất bại trong việc hạ gục Sukuna, chấp nhận một cái kết đầy bi thảm. Với kho tàng thuật thức chết chóc, đặc biệt là khả năng thao túng Thần tướng Mahoraga, Sukuna đã biến Nhật Bản thành bình địa đổ nát. Nếu không có sự quả cảm và nỗ lực kiên cường đến tận cùng của Yuji Itadori cùng các đồng đội, thế giới chắc chắn đã bị thao, nhấn chìm vào kỷ nguyên của hỗn mang và tuyệt vọng.

Tomura Shigaraki - My Hero Academia

Ở giai đoạn cuối của My Hero Academia, Tomura Shigaraki đã hoàn toàn vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm All For One để trở thành biểu tượng của sự hủy diệt. Hắn là một ác nhân đáng sợ, đến mức nhân vật chính Izuku Midoriya đã phải đánh đổi toàn bộ năng lực bản thân để cứu rỗi linh hồn hắn.

Sở hữu siêu năng lực tối thượng All For One, Shigaraki chiến đấu điên cuồng đến những giây phút cuối cùng vì niềm tin của tất cả những kẻ phản diện đứng sau. Đã rất nhiều lần Shigaraki đẩy các anh hùng vào thế chân tường. Thậm chí, ngay cả những anh hùng hàng đầu từ nước ngoài đến ứng cứu cũng phải gục ngã trước sức mạnh của hắn. Nếu không nhờ những tổn thương tích tụ từ phe liên minh anh hùng và ý chí kiên định của Midoriya, Shigaraki đã dễ dàng thống trị hoặc thổi bay toàn bộ hành tinh.

The Evangelist - Fire Force

Là một thực thể trừu tượng lấy sự hỗn loạn và tàn phá làm niềm vui, The Evangelist (Kẻ Truyền Giáo) chính là nguồn cơn của mọi tai ương trong Fire Force. Trốn sau bức màn bóng tối, thực thể này đã thao túng tổ chức White-Clad với một mục tiêu cực đoan duy nhất là thiêu rụi toàn bộ thế giới cho đến khi không còn lại bất cứ thứ gì.

Dã tâm của The Evangelist là tái hiện "Đại Thảm Họa" - biến cố từng xóa sổ phần lớn Trái Đất trong quá khứ. Bằng việc kích hoạt hiện tượng người tự cháy hàng loạt đầy bí ẩn, ả đã suýt soát quét sạch nhân loại, biến hàng triệu sinh mạng vô tội thành những ngọn đuốc sống.

Kaguya Otsutsuki - Naruto

Trước khi Madara Uchiha kịp hiện thực hóa tham vọng thay đổi thế giới theo ý mình, Kaguya Otsutsuki đã xuất hiện và tước đoạt toàn bộ thành quả của ông. Là rào cản cuối cùng và đáng sợ nhất trong Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư, Nữ thần Thỏ đã đối đầu trực diện với Đội 7 huyền thoại do Naruto và Sasuke dẫn dắt.

Sức mạnh của Kaguya vượt trội hoàn toàn so với liên minh nhẫn giả, buộc các anh hùng phải tìm cách phong ấn thay vì tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không nhờ đến cấm thuật tối thượng Lục Đạo Địa Bộc Thiên, thế giới trong Naruto chắc chắn đã quy phục dưới ách thống trị độc tài của ả.

Frieza - Bảy Viên Ngọc Rồng

Trong suốt chiều dài lịch sử của Bảy Viên Ngọc Rồng, Frieza luôn là biểu tượng kinh điển của sự tàn bạo, kiêu ngạo và xảo quyệt. Hắn mang một lòng căm thù sâu sắc đối với chủng tộc Saiyan và sự khinh miệt tột cùng dành cho mọi dạng sống khác trong vũ trụ. Dù bị đánh bại hay tiêu diệt nhiều lần, Frieza luôn tìm cách trở lại với một hình thái mạnh mẽ và đáng sợ hơn.

Việc hủy diệt các hành tinh đối với Frieza chỉ như một trò tiêu khiển. Trong phần phim Resurrection F, hắn đã tung ra đòn đánh Earth Breaker, cho nổ tung Trái Đất chỉ trong chớp mắt. Dù dòng thời gian sau đó đã được đảo ngược nhờ sự can thiệp thần thánh của Whis giúp Goku hạ gục hắn kịp thời, nhưng khoảnh khắc Trái Đất tan vỡ thành trăm mảnh vẫn là minh chứng hùng hồn cho sự nguy hiểm tột độ của tên bạo chúa vũ trụ này.