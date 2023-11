Sự kiện Gió Đầu Mùa lần 4 chính thức quay trở lại với chủ đề “All We Need Is Love”

Chương trình giao lưu, trải nghiệm và giáo dục nghệ thuật Gió Đầu Mùa - Khơi miền sáng tạo lần thứ tư sẽ chính thức quay trở lại với chủ đề “All We Need Is Love”.

Gió Đầu Mùa là chuỗi sự kiện thường niên do trường Liên cấp Song ngữ SenTia tổ chức nhằm mang đến các cơ hội giao lưu và trải nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, đưa nghệ thuật vào môi trường giáo dục, tạo ra một không gian sáng tạo cho những người yêu thích và thực hành nghệ thuật. Gió Đầu Mùa đã qua 3 lần tổ chức thành công. Lần thứ nhất thu hút hơn 2000 giáo viên, học sinh và nghệ sĩ, phóng viên tham gia. Lần thứ hai được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của hơn 200.000 lượt truy cập đến từ nhiều vùng miền khắp Việt Nam. Lần thứ ba đã được tổ chức với sự tham gia của gần 3000 phụ huynh và học sinh trên địa bàn Hà Nội. Chủ đề lần thứ tư được lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc huyền thoại All We Need Is Love (The Beatles). Lễ hội âm nhạc Gió Đầu Mùa sẽ được mở màn bằng lễ trao giải cuộc thi SenTia Music Festival cho những gương mặt xuất sắc ở hai hạng mục là Ban nhạc và Tài năng. Trong phần thứ hai của Lễ hội âm nhạc, khán giả sẽ được chìm đắm trong một bữa tiệc đa sắc màu với những cá tính âm nhạc đang tạo xu hướng trong giới trẻ hiện nay như Rhyder, Khải. Bên cạnh lễ hội âm nhạc, khán giả của Gió Đầu Mùa còn được trải nghiệm đa dạng các không gian nghệ thuật như workshop Ngẫu hứng trên piano cùng Tiến sĩ Vũ Tú Cầu, các workshop làm đồ thủ công mỹ nghệ cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân của các thương hiệu nổi tiếng trong nước. Flea market độc đáo cũng sẽ được mở trong toàn bộ khung giờ diễn ra sự kiện để chào đón các tín đồ yêu thích nghệ thuật có thể ghé thăm và mua sắm các sản phẩm chất lượng từ đồ handmade, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm thiên nhiên... Chương trình được tổ chức từ 9 giờ đến 20 giờ 30, ngày thứ Bảy 25/11 tại trường SenTia, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.