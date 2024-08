Sự nghiệp 3 "em gái quốc dân": Kim So Hyun, Yoo Jung bị chững, Sae Ron mất trắng

HHT - Kim Sae Ron hết đường trở lại showbiz vì loạt bê bối đời tư. Kim So Hyun cùng Kim Yoo Jung gây thất vọng vì khả năng chọn kịch bản yếu kém. Chỉ có một “em gái quốc dân” được dự đoán sẽ có cơ hội trở mình trong dự án sắp phát sóng, đó là ai?

Kim Sae Ron

Kim Sae Ron bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 9 tuổi. Cô vượt qua tỷ lệ cạnh tranh cao 1:1.000 để đảm nhận vai chính đầu tay Jin Hee trong A Brand New Life. Nữ diễn viên nhí nhận về cơn mưa lời khen nhờ khả năng diễn giải nội tâm phức tạp của một đứa trẻ bị bố bỏ rơi tại trại trẻ mồ côi. Kim Sae Ron tiếp tục thành công với The Man from Nowhere vào năm 2010, hợp tác cùng Won Bin.

Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 2000 “lên như diều gặp gió” kể từ đó. Cô được mệnh danh là “thiên tài diễn xuất”, viên ngọc sáng của màn ảnh Hàn. Một số tác phẩm nổi bật khác của “em gái quốc dân” Kim Sae Ron có thể kể đến A Girl at My Door, Mirror of the Witch, Snowy Road... Cô từng 2 lần tham dự Liên hoan phim Cannes vào năm 2009 và năm 2014. Cô cũng là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử được đề cử cho giải Ảnh hậu Baeksang (năm 2014).

Tháng 5/2022, showbiz Hàn chấn động trước thông tin Kim Sae Ron uống rượu, lái xe gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Cô mất toàn bộ hợp đồng quảng cáo, phim ảnh, chịu mức phạt 20 triệu won (hơn 366 triệu đồng). Trong thời gian tự kiểm điểm, Kim Sae Ron tiếp tục bị tố ăn chơi, nói dối làm việc ở quán café...

Giữa tháng 8/2023, cô trở lại làng giải trí sau 1 năm 3 tháng bằng vai nữ chính trong MV Bittersweet của Christine Corles nhưng không nhận được nhiều chú ý. Bẵng đi một thời gian, tối muộn 23/3/2024, Kim Sae Ron đăng tải một bức ảnh kề má thân vật với Kim Soo Hyun rồi xóa ngay sau chưa đầy 1 phút khiến cư dân mạng dậy sóng.

Phía Kim Soo Hyun lập tức phủ nhận tin đồn hẹn hò. Công chúng Hàn Quốc chỉ trích thậm tệ hành động "kém duyên" của Kim Sae Ron. Trước áp lực dư luận, nữ diễn viên buộc phải rút khỏi vở kịch Dongchimi dự kiến ra mắt vào tháng 5/2024. Dự án này từng được cho là cơ hội giúp sao nữ quay trở lại showbiz. Scandal chồng chất khiến hình tượng "em gái quốc dân" của Kim Sae Ron sụp đổ hoàn toàn. Sự nghiệp của Kim Sae Ron được nhận định là đã đi vào ngõ cụt, khó có cơ hội trở mình.

Kim So Hyun

Kim So Hyun bắt đầu đóng phim từ năm 7 tuổi. Nữ diễn viên sinh năm 1999 nhanh chóng trở thành sao nhí được săn đón nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc sau thành công của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời vào năm 2012. Cô chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, liên tục đổi mới hình tượng qua loạt phim Hey Ghost Let's Fight, Who Are You: School 2015, Mặt Nạ Quân Chủ, The Tale of Nokdu, Love Alarm…

Kim So Hyun “ở ẩn” 2 năm sau thành công của Sông Đón Trăng Lên (2021). Cô trở lại với My Lovely Liar vào năm 2023 và Serendipity's Embrace (Phải Chăng Là Định Mệnh) vào tháng 7 vừa rồi. Tuy nhiên, cả hai tác phẩm đều không thu được thành tích ấn tượng dù diễn xuất của Kim So Hyun ổn định. Khán giả cho rằng các kịch bản cũ kỹ, thiết lập nhân vật nhạt nhòa khó giúp cô trở lại thời kỳ hoàng kim trước khi vắng bóng. Nửa cuối năm nay, Kim So Hyun còn có dự án Good Boy lên sóng. Vai diễn nữ cảnh sát mạnh mẽ lần này được đánh giá là có triển vọng giúp Kim So Hyun "hồi sinh" nghiệp diễn đi ngang.

Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung sở hữu gương mặt kháu khỉnh, dễ thương, bắt đầu đóng quảng cáo từ năm 4 tuổi. Cô trở thành sao nhí được yêu thích nhờ thủ vai thuở nhỏ, thời niên thiếu của các nhân vật chính trong Freezing Point, Hwang Jin Yi, Huyền thoại Iljimae, Dong Yi, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời… Kim Yoo Jung được mệnh danh là “em gái quốc dân” nhờ hình tượng thiếu nữ trong trẻo, xinh đẹp. Ở tuổi 17, nữ diễn viên Gen Z đảm nhận vai nữ chính Hong Ra On trong Mây Họa Ánh Trăng gây thương nhớ khắp cõi mạng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự nghiệp của Kim Yoo Jung có dấu hiệu xuống dốc. Truyền thông Hàn bình luận "em gái quốc dân" gặp khó khăn trong quá trình chuyển biến từ sao nhí sang hình tượng trưởng thành. Tương tự như bạn đồng niên Kim So Hyun, tên tuổi của Kim Yoo Jung bị ảnh hưởng vì loạt kịch bản yếu kém.

Kim Yoo Jung thủ vai nữ chính trong Backstreet Rookie vào năm 2020. Tác phẩm nhận bão chỉ trích vì các chi tiết phản cảm, gây tranh cãi. Năm 2021, Kim Yoo Jung thử sức trong dự án kinh dị The 8th Night. Dù được hé lộ là nhân vật bí ẩn đem lại sự bùng nổ, màn thể hiện của sao nữ 9X gây thất vọng vì ít đất diễn, mờ nhạt.

Đầu năm 2024, Kim Yoo Jung sánh vai Song Kang trong My Demon. Bộ đôi visual gây sốt ở thị trường quốc tế nhưng rating trung bình chỉ đạt 3,9%. Yoo Jung bị chê là chưa thể toát lên được sự kiêu ngạo, trưởng thành, chín chắn. Thêm vào đó, kịch bản dễ đoán cùng diễn xuất “non tay” của Song Kang khiến phim trở thành “bom xịt” ở quê nhà. Sau đó, “em gái quốc dân” khiến khán giả khó hiểu khi nhận vai miếng gà chiên trong dự án Chicken Nugget. Bộ phim bị chê vì nội dung nhảm nhí, ngớ ngẩn.

Mới đây, Kim Yoo Jung được công bố sẽ góp mặt trong dự án mới với tên gọi Dear X. Cô vào vai Baek Ah Jin - một diễn viên nổi tiếng mắc chứng rối loạn nhân cách xã hội. Nhân vật có quá khứ tổn thương, lớn lên trở thành người thao túng, lợi dụng người khác để đạt được mục đích. Thiết lập nhân vật phức tạp được cho là cơ hội cho Kim Yoo Jung tỏa sáng. Tuy nhiên, nam chính dự án Dear X gọi tên Kim Young Dae, sao nam không được đánh giá cao vì diễn xuất đơ cứng. Khán giả lo ngại sự chênh lệch về khả năng diễn xuất sẽ ảnh hưởng đến phản ứng hóa học của cặp đôi.