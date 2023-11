Sự trỗi dậy của đôi dép Birkenstock: Từ bị chê xấu xí trở thành xu hướng được săn đón

HHT - Trái ngược với sự mỹ miều của những đôi giày thời trang, Birkenstock là những đôi dép thoải mái nhưng trông xẹp lép và xấu xí. Tuy vậy, thời đại đã thay đổi khiến chúng trở thành món đồ thời trang được giới trẻ nhiệt tình săn đón.

Birkenstock là thương hiệu giày nổi tiếng với những đôi dép thoải mái, đế bằng chất liệu bần. Họ bắt đầu từ một doanh nghiệp gia đình, chuyên sản xuất đế lót giày, sản phẩm được họ tạo ra nghiêng về chức năng hơn là hình thức, còn được gọi là giày chỉnh hình.

Vì vậy, trước đây những đôi giày này thậm chí không được xếp vào danh sách mua sắm của các tín đồ thời trang. Nhưng nhiều thập kỷ sau, cái tên Birkenstock lại trở thành một phong cách thời trang và bùng lên thành xu hướng có sức lan tỏa khá mạnh mẽ.

Lịch sử của Birkenstock bắt đầu từ năm 1774. Một người thợ đóng giày người Đức Johann Adam Birkenstock đã sáng lập ra thương hiệu. Mẫu dép lê đầu tiên của Birkenstock có kiểu dáng đơn giản, đế phẳng, phần mu bằng da thuộc. Từ đầu, gia đình Birkenstock xác định sẽ sản xuất và kinh doanh giày chỉnh hình. Sau nhiều thập kỉ cha truyền con nối, cơ ngơi của họ được các thế hệ sau từng bước tiếp nối và phát triển. Đến năm 1966, Birkenstock bắt đầu bán giày ở Mỹ và thu hút giới trẻ yêu thích nổi loạn thời đó, họ được gọi là hippies.

Vào những năm 70, Birkenstock đã cho ra mắt những đôi giày mang tính biểu tượng của mình, sandal Arizona và guốc Boston. Chúng vẫn là phong cách phổ biến nhất của thương hiệu ngày nay. Đến thập niên 90, Birkenstock lần đầu nổi lên như một phong cách thời trang, các ngôi sao mang giày Birkenstock như một tuyên bố mang tính đi ngược lại xu hướng vào những năm 90. Đây là thời điểm những đôi giày thoải mái phát triển song song cùng với thời trang grunge.

Đến nay, nhiều thương hiệu và nhà thiết kế sang trọng đã hợp tác với Birkenstock để cho ra đời những mẫu mã phiên bản giới hạn, thời trang hơn, kiểu cách hơn. Điển hình như đôi dép có logo của Valentino và đôi guốc vải nhung của thương hiệu giày trượt ván Stussy.

Năm ngoái, Kendall Jenner mang đôi guốc Boston biểu tượng của Birkenstock xuống phố, khiến nó lan truyền rần rần trên TikTok và lập tức cháy hàng. Những đôi giày này có nhu cầu cao đến mức một số đại lý đã nâng giá bán lẻ lên gấp đôi nhưng vẫn không đủ hàng để bán.

Lên xu hướng nghĩa là đối diện với nhiều ý kiến trái chiều, thương hiệu giày từ lâu bị chê là xấu xí, kém hấp dẫn đã mạnh dạn hơn trước truyền thông. Nương theo cơn sóng, Birkenstock cho phát hành một chiến dịch video gồm ba phần với tạp chí New York Times, có tên là “Ugly for a Reason” (Xấu vì có lý do), để giúp cho khách hàng nhận thức tốt hơn về sức khỏe đôi chân. Họ làm tốt đến nỗi không chỉ trỗi dậy về mặt danh tiếng, thương hiệu Birkenstock cũng ngày càng ăn nên làm ra, kinh doanh phát đạt.