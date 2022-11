SUGA (BTS) đẹp phong trần trong tạo hình tóc xoăn dài, sắp hợp tác với tân binh Nhật Bản?

HHT - Với động thái này của nam ca sĩ người Nhật - Fujii Kaze, fan càng tin rằng khả năng cao anh và SUGA (BTS) sẽ có một sản phẩm âm nhạc chung.

Mới đây, SUGA (BTS) đã gây náo loạn fandom chỉ với một bài đăng trên Instagram cá nhân.

Không chỉ trầm trồ trước nhan sắc của SUGA, người hâm mộ còn không khỏi bất ngờ trước động thái gần đây của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Nhật Bản - Fujii Kaze. Từ đó, fan nhận ra vài điểm "đáng ngờ" từ 2 chàng trai và suy đoán khả năng cao SUGA và Fujii sắp có sản phẩm kết hợp.

Tạo hình mới của SUGA mang cảm giác giống với bìa album ca khúc mới nhất của Fujii Kaze - Shinunoga E-Wa - ca khúc đang làm mưa làm gió trên TikTok thời gian gần đây. Kiểu chụp, tông màu trắng đen cùng mái tóc dài xoăn, cả hai đều mang lại cảm giác vừa phong trần vừa mang chút bí ẩn.

Ngoài ra, cuối tháng 9 vừa qua, thành viên của BTS cũng đã có một chuyến đi tới Nhật Bản, tham dự NBA Japan Games với tư cách khách mời đặc biệt. Fan đồn đoán không ngoại trừ khả năng SUGA đã bí mật gặp Fujii.

Fujii Kaze là một cái tên mới của J-Pop. Anh phát hành album đầu tay vào năm 2020, và album thứ 2 vào tháng 3 năm nay. Cả hai album đều đạt thành tích cao trên bảng xếp hạng (BXH) âm nhạc Nhật Bản.

Bản hit Shinunoga E-Wa thuộc album phòng thu đầu tiên Help Ever Hurt Never đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả Việt Nam. Đây là bài hát Nhật Bản đầu tiên xuất hiện trên BXH Billboard Hot 100 Việt Nam.

Mặt khác, nhiều fan suy đoán tạo hình mới của SUGA có thể sẽ xuất hiện trên tạp chí Dazed Korea số sắp tới. Vì phông nền, chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc... chụp bộ ảnh cho SUGA mới đây, đều trùng với đội ngũ chụp ảnh cho các người mẫu xuất hiện trên tạp chí Dazed Korea số mới.