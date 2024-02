Super Bowl 2024: Sân khấu của Usher gặp sự cố, Taylor Swift tỏa sáng nơi khán đài

HHT - Trận Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl LVIII diễn ra vào sáng ngày 12/2 (theo giờ Việt Nam) tại Las Vegas. Nam ca sĩ Usher đã có màn trình diễn trong thời gian nghỉ giữa giờ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Lady Gaga, Lana Del Rey có mặt tại khán đài.

Nam ca sĩ Usher mang đến sân khấu Super Bowl Halftime Show 2024 loạt hit đình đám trong sự nghiệp như Yeah!, Caught Up, Love in This Club, OMG... Ở tuổi 45, nam ca sĩ được khen ngợi vì vẫn duy trì được sức khỏe dẻo dai, khả năng vũ đạo và ca hát điêu luyện. Bên cạnh nhân vật chính, màn trình diễn giữa giờ Super Bowl còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ: Alicia Keys, Lil Jon, Ludacris và H.E.R.

Tuy vậy, nhiều khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ đồng loạt lên tiếng phàn nàn về chất lượng âm thanh của chương trình năm nay. Dù đã bật âm lượng ở mức cao nhất, nhiều người vẫn không thể nghe thấy giọng hát của Usher. Bên cạnh đó, nhiều người dùng Twitter (X) đã mong chờ sự xuất hiện của Justin Bieber - học trò một thời của Usher. Tuy vậy, xuyên suốt màn trình diễn, giọng ca Baby chỉ ngồi trên khán đài cùng vợ khiến nhiều người "mừng hụt".

Nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng đến xem chương trình như: Ariana Grande, Lady Gaga, Jay-Z cùng con gái Blue Ivy, Cynthia Erivo... Đáng chú ý, Taylor Swift cũng đã kịp hoàn thành lịch trình dày đặc trong tuần qua, ngay lập tức bay trở về từ Nhật Bản để có mặt cổ vũ anh bạn trai Travis Kelce và đội đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs. Nữ ca sĩ không quên rủ "hội chị em đình đám" gồm Blake Lively, Ice Spice, Lana Del Rey đến ủng hộ anh bạn trai.