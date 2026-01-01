Suzy, Kim Yoo Jung hay Park Min Young - ai là nữ chính sành điệu nhất phim Hàn 2025?

HHTO - Năm 2025 chứng kiến sự thăng hoa của thời trang phim Hàn trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ "mặc đẹp", tạo hình của các nữ chính gửi gắm nhiều ẩn ý về nội tâm nhân vật, tình tiết phim. Diện mạo "đẹp điên" của Suzy (Genie, Make a Wish), Kim Yoo Jung (Dear X), tinh thần tối giản đầy sức nặng của Jun Ji Hyun (Tempest) hay những màn biến hình của Park Min Young (Confidence Queen) "chiếm spotlight"?

Suzy (Genie, Make a Wish)

Suzy nhập vai nữ chính Ka Young mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội trong Genie, Make a Wish (Thần Đèn Ơi, Ước Đi). Thay vì lời thoại, tính cách lập dị của nữ chính được thể hiện qua gu ăn mặc sành điệu. Các bản phối gam màu rực rỡ cùng họa tiết to bản tạo ra sự tương phản rõ nét với bối cảnh làng quê nhằm nhấn mạnh tính chất "ngoại lai" của nhân vật.

Tủ đồ của Ka Young được đầu tư mạnh tay với loạt hàng hiệu cùng hệ thống phụ kiện cầu kỳ. Hơn 50 bộ cánh được lăng xê trong 13 tập phim không chỉ mãn nhãn về mặt thẩm mỹ mà còn ẩn dụ về những biến đổi nội tâm tinh tế của nhân vật, từ lạc lõng đến tự do, giải phóng.

Jun Ji Hyun (Tempest)

Jun Ji Hyun tái xuất sau 4 năm với Tempest, thành công lọt top nữ chính có gu ăn mặc ấn tượng nhất phim Hàn năm 2025. “Mợ chảnh” nhập vai chính trị gia Seo Moon Ju, khí chất ngời ngời nhờ phong cách quiet luxury (xa xỉ ngầm).

Jun Ji Hyun được mệnh danh là biểu tượng thời trang mới của dòng phim chính trị Hàn Quốc.

Nữ chính Tempest gần như nói không với các gam màu sặc sỡ hay logo to bản. Bảng màu trung tính như đen, trắng, xám thống trị toàn bộ tủ đồ. Các thiết kế sơ mi, blazer, quần âu cắt may tinh tế, form dáng cứng cáp xuất hiện xuyên suốt mạch phim nhằm xây dựng hình tượng người phụ nữ từng trải.

Đối diện với biến cố, tạo hình của Seo Mun Ju càng sắc sảo. Trang phục lúc này trở thành “lớp áo giáp” bảo vệ chủ nhân, khẳng định bản lĩnh và vị thế.

Kim Yoo Jung (Dear X)





Không còn là “em gái quốc dân”, Kim Yoo Jung “lột xác” ngoạn mục với Dear X. Hành trình “hắc hóa” của nữ chính phản diện Baek Ah Jin được khắc họa rõ nét qua từng lựa chọn trang phục.

Từ vỏ bọc ngây thơ thời học sinh, Ah Jin chuyển sang sắc trầm tối, phom dáng vuông vức ở tuổi trưởng thành. Sự thay đổi ẩn ý cho khát vọng kiểm soát cũng như sự cô đơn trong tâm hồn "ác nữ".

Bước vào đường đua danh vọng, các bộ cánh sắc sảo, lộng lẫy giúp nữ chính khẳng định địa vị. Đứng trước bờ vực sụp đổ ở giai đoạn cuối phim, màu sắc trang phục của nữ chính ngày càng tương phản, kịch tính mạnh mẽ.

Kim Da Mi (Nine Puzzles)

Trong danh sách nữ chính mặc đẹp nhất phim Hàn 2025, nhân vật Yoon I Na của Kim Da Mi trong Nine Puzzles có lẽ là màu sắc độc đáo nhất. Yoon I Na (Kim Da Mi) là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, có bộ óc siêu việt. Cô ghi dấu ấn với trang phục công sở phong cách preppy pha lẫn menswear.

Nữ chính kết hợp trang phục theo hướng phóng khoáng lạ mắt, chơi màu thú vị, phản ánh tính cách “khác người” của nhân vật. Việc chọn bảng màu trầm, nhiều lần nhấn vào sắc đỏ thẫm được cho là dụng ý tạo ra sự u tối. Khán giả đánh giá cao sự chỉn chu của đội ngũ tạo hình ở các chi tiết nhỏ, thậm chí màu móng tay của I Na cũng thay đổi theo nhịp phim.

Park Min Young (Confidence Queen)

Dù Confidence Queen không đạt được rating như kỳ vọng, Park Min Young vẫn chinh phục khán giả nhờ gu thời trang "thiên biến vạn hóa".

Trong vai thủ lĩnh nhóm lừa đảo Yoon Yi Rang, cô liên tục khoác lên những thân phận khác nhau từ tiếp viên hàng không, nhà đầu tư đến chủ sòng bài để tiếp cận mục tiêu. Trung bình mỗi tập phim, nữ chính Yi Rang xuất hiện với hơn 10 tạo hình khác nhau.

Park Min Young được khen ngợi nhờ khả năng “cân đồ” ấn tượng từ phong cách ngây thơ của thực tập sinh tới những bộ cánh quyền lực, toát ra khí chất áp đảo đối phương lúc đấu trí.