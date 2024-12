Tài tử “Kingsman” cùng phim hành động mới “Carry-On” lập kỷ lục trên Netflix

HHT - TC Candler - chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ đã công bố bảng xếp hạng (BXH) 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2024 (The 100 Most Handsome Faces Of 2024). Ngôi vương năm nay không còn của Timothée Chalamet.