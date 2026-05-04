Hoạt động flyboard gặp sự cố khi vừa đổi địa điểm: Liệu có liên quan không?

HHTO - Ban tổ chức đã thông báo tạm dừng hoạt động trình diễn và trải nghiệm flyboard sau sự cố ở hồ núi Lớ (Ninh Bình). Trước đó, hoạt động đã diễn ra an toàn ở hồ khác, nhưng đúng hôm vừa chuyển đến hồ núi Lớ thì xảy ra sự cố. Việc chuyển địa điểm thường có ảnh hưởng đến hoạt động flyboard hay không?

Tóm tắt nhanh: • Flyboard đã diễn ra an toàn nhiều lần tại hồ Kỳ Lân. • Sự cố xảy ra sau khi hoạt động chuyển sang hồ núi Lớ. • Mỗi hồ nước có thể có điều kiện mặt nước và môi trường khác nhau. • Người tham gia các hoạt động có tính rủi ro nên chú ý yếu tố an toàn và cứu hộ.

Liên quan đến sự cố trong quá trình biểu diễn flyboard tại hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), trước đó, hoạt động này đã được tổ chức từ ngày 30/4 tại khu vực hồ Kỳ Lân và diễn ra an toàn, đến ngày 3/5, hoạt động được chuyển địa điểm sang hồ núi Lớ (cách khoảng 1km) thì xảy ra sự cố, theo Tiền Phong.

Trên mạng xã hội, có những lời đồn đoán mang tính tâm linh về việc đổi địa điểm biểu diễn sang hồ núi Lớ, nhưng không có bằng chứng khoa học về điều này.

Hoạt động flyboard nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện mặt nước và môi trường. Theo bài viết về hoạt động flyboard trên trang Caribbean Lake Park, ở nơi thực hiện hoạt động này thì mặt nước nên tĩnh lặng, tầm nhìn dưới nước phải tốt và môi trường có gió ổn định.

Về điều kiện hồ núi Lớ, độ sâu của hồ (khoảng 4 - 5 mét), được xem là phù hợp với hoạt động flyboard (quy định phổ biến là hồ sâu 4 mét trở lên thì có thể thực hiện hoạt động flyboard, chẳng hạn theo trang web của chính quyền New South Wales (Australia), khi độ sâu của nước dưới 4 mét thì không được thực hiện hoạt động flyboard ở độ cao hơn 2 mét tính từ mặt nước). Tuy nhiên, khi chuyển sang địa điểm mới, vẫn có khả năng là vận động viên có thể chưa quen đặc điểm mặt nước hoặc không gian.

Một yếu tố nữa mà các trang web về flyboard hay nhắc đến là khi tổ chức hoạt động ở một địa điểm mới, có thể cần sự điều chỉnh về trang thiết bị để đảm bảo sự ổn định khi vận hành.

Những yếu tố trên không đồng nghĩa là việc chuyển địa điểm là một phần nguyên nhân gây ra sự cố, nhưng cho thấy mỗi khu vực mặt nước có đặc điểm riêng, không chỉ cần được kiểm tra kỹ mà vận động viên cũng cần được làm quen kỹ lưỡng.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng cứu 2 nạn nhân. Ảnh: Người dân cung cấp.

2 nạn nhân trong sự cố flyboard ở Ninh Bình hiện đã ổn định sức khỏe. Việc tạm dừng hoạt động này cho thấy ban tổ chức đã phản ứng rất kịp thời để đánh giá lại toàn diện các điều kiện, tránh rủi ro.

Nguyên nhân sự cố nói trên chưa được công bố rõ, nhưng người dân khi tham gia các hoạt động có tính mạo hiểm, rủi ro, không riêng flyboard, đều nên đảm bảo bản thân đủ điều kiện sức khỏe, nắm rõ các hướng dẫn và biết chắc về hoạt động giám sát, cứu hộ tại địa điểm để đảm bảo an toàn.