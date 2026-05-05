Hà Nội sẽ nắng mấy ngày? Khi nào mưa dông có thể trở lại do không khí lạnh?

HHTO - Nhiệt độ ở Hà Nội đang tăng dần nhưng vẫn ở mức vừa phải, không đến nắng nóng. Tiết trời nắng ráo này có thể duy trì trong mấy ngày trước khi không khí lạnh về và lại gây mưa dông?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội đang có nắng khô, nhiệt độ tăng. · Trạng thái nắng ráo dự kiến kéo dài đến hết ngày 6/5. · Từ đêm 7/5 đến sáng 8/5, có khả năng xuất hiện mưa dông do không khí lạnh.

Tiết Lập Hạ 2026 bắt đầu vào hôm nay, 5/5. Như vậy, nếu tính theo các tiết khí thì hôm nay bắt đầu mùa Hè, nhưng ở Hà Nội thời tiết vẫn đang khá dễ chịu, nhiều người cảm thấy như mùa Thu với nắng khô và không khí mát mẻ.

Trời nắng nên nhiệt độ cũng tăng. Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 32 - 33oC, là cao hơn hôm qua nhưng thực sự vẫn là rất mát so với cùng thời điểm nhiều năm.

Trạng thái nắng ráo này dự báo vẫn duy trì trong ngày mai, 6/5, và nhiệt độ cảm nhận có thể tăng một vài độ C.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 6/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sang ngày 7/5 thì nắng vẫn có nhưng giảm, trời lại hơi ẩm hơn và oi hơn - đây là kiểu thời tiết mà có lẽ người dân ở Hà Nội đều đã quen mỗi khi không khí lạnh sắp về.

Theo các mô hình hiện tại, khoảng đêm 7/5, rạng sáng 8/5, đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ về miền Bắc và khoảng sáng sớm 8/5 sẽ về đến Hà Nội.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa dông có thể xảy ra ở miền Bắc từ khoảng chiều tối 7/5. Ở Hà Nội, đêm 7/5 đến sáng 8/5 là có thể có mưa dông do không khí lạnh rồi.

Việc dự báo thời điểm cụ thể của mưa dông là rất khó chính xác, nên trên thực tế có thể chênh lệch ít nhiều (sớm hơn hoặc muộn hơn một chút).

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc chiều tối 7/5 (có mô hình dự báo mưa muộn hơn). Những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ. Ảnh: Ventusky, ICON.

Như vậy, trong hôm nay và ngày mai (5/5 - 6/5), thời tiết Hà Nội vẫn nắng ráo, thuận tiện cho việc đi lại, phơi phóng… Từ nửa sau ngày 7/5 thì có khả năng mưa. Người dân lưu ý mưa dông có thể kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như mưa đá, gió mạnh…, những lúc như vậy nên tránh ra ngoài, còn nếu đang ở ngoài thì cần tìm chỗ trú chắc chắn ngay.