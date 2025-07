Tân binh Gen 5 K-Pop đẹp không tì vết, từ diễn chung đến được ví như tiểu IU

HHT - Sự xuất hiện của Yihyun (Baby DONT Cry) làm "chao đảo" cộng đồng fan K-Pop với visual được nhiều người nhận định là xứng đáng lọt top đầu thế hệ 5. Dù không xuất thân từ một trong 4 "ông lớn" hiện tại, Yihyun vẫn chứng minh sức hút khó cưỡng.

Ngay từ khi còn nhỏ, Yihyun đã sớm nổi bật với biệt danh "tiểu IU" bởi ngoại hình trong sáng, đáng yêu được nhận xét là có nhiều nét tương đồng với em gái quốc dân. IU cũng là người Yihyun coi là hình mẫu lý tưởng và nguồn cảm hứng trong sự nghiệp. Yihyun từng là mẫu nhí dưới trướng J&K Entertainment, hợp tác với nhiều thương hiệu quần áo trẻ em.

Tài năng nghệ thuật của cô tiếp tục được bộc lộ từ sớm, qua việc tham gia các chương trình truyền hình như Fantastic Duo và Doppelgängers: You Who Resembles a Star. Năm 2016, khi chỉ mới 9 tuổi, Yihyun đã tham gia chương trình We Kid, là thành viên của Đội Đỏ do Tiger JK dẫn dắt. Năm 2017, Yihyun được chọn biểu diễn chung với IU trong Fantastic Duo 2.

Tháng 6/2025, Yihyun được tiết lộ là thành viên đầu tiên và là trưởng nhóm của Baby DONT Cry thuộc P NATION. Những hình ảnh đầu tiên của cô trước truyền thông và sau khi ra mắt liên tục trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn vì nhan sắc quá xinh đẹp.

Nhiều netizen không ngần ngại công nhận nữ tân binh là visual hàng đầu của Gen 5 với vẻ ngọt ngào, dễ mến chẳng kém thuở nhỏ, vóc dáng, gương mặt tựa như búp bê. Một số cư dân mạng nhận xét Yihyun là phiên bản sắc sảo hơn của Wonhee (ILLIT), đều có năng lượng tươi sáng, đáng yêu. Fan hy vọng công ty có thể tận dụng cơn sốt có được từ visual của Yihyun để lên chiến lược quảng bá hợp lý, hút thêm fan cho nhóm.

Facecam đang được chú ý với biểu cảm sân khấu cuốn hút của Yihyun.

Một số bình luận dưới những bài đăng về visual của Yihyun (Baby DON'T Cry):

"Không có ý bash đâu nhé, nhưng hồi thực tập sinh thấy em này xinh hơn, hy vọng thay đổi cách trang điểm mắt".

"Trong số các idol bây giờ thì ẻm khá thấp bé còn khuôn mặt thì đúng là xinh nhất trong số các tân binh ra mắt thời gian gần đây".

"Có vibe của một cô gái Trung Quốc xinh đẹp".

"Vừa nhìn đã thấy giống người Trung Quốc rồi, có phải người Hàn thật không vậy? Chứ ngoại hình hay style đều đậm Trung Quốc".

"Nếu ở BIG3 thì đã viral điên đảo rồi. Đẹp hơn hẳn".

"Ngày xưa đã xinh rồi mà, chắc vì giờ trang điểm đậm quá nên muốn thấy bạn ấy trang điểm nhẹ nhàng hơn. Xinh hết chỗ chê".