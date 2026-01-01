Tân Binh Toàn Năng: Khán giả cảm động trước tình anh em của dàn thực tập sinh

HHTO - Không chỉ là cuộc đua gắt gao chọn đội hình ra mắt, Tân Binh Toàn Năng còn khiến khán giả yêu mến bởi những khoảnh khắc cảm động của tình anh em phía sau ánh đèn sân khấu.

Tập 13 của Tân Binh Toàn Năng - tập phát sóng cuối cùng trước đêm Chung kết - không chỉ đánh dấu sự tiến bộ về kỹ năng, bản lĩnh và phong thái trình diễn của các tân binh, mà còn mở ra một cột mốc cảm xúc. Giữa không khí hồi hộp, căng thẳng của hành trình "sống còn", thứ đọng lại sâu sắc trong lòng nhiều khán giả chính là tình đồng đội bền chặt, chân thành giữa những tân binh Gen Z.

Sau nhiều Công diễn khắc nghiệt, nhóm Tân Binh Thăng Cấp đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ khi chinh phục thành công thử thách tại Công diễn 5. Chiến thắng này giúp họ bảo toàn đội hình và cùng nhau tiến thẳng vào đêm Chung kết trong niềm hạnh phúc. Sau nhiều lần "đóng băng", loại trừ và chia ly đầy tiếc nuối ở các Công diễn trước, đây là lần hiếm hoi các tân binh được tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Đó không chỉ là kết quả của kỹ năng hay chiến thuật, mà là thành quả của một tập thể đã đoàn kết và nỗ lực.

Thầy trò NSX Toàn Năng SOOBIN﻿ "vỡ òa" trước kết quả. Ảnh: BTC.

Long Hoàng - người đang đứng cuối bảng xếp hạng điểm tích lũy cá nhân - không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi biết mình được đi tiếp. Nỗi sợ "nỗ lực ảo" từng đè nặng lên nam tân binh dường như được giải tỏa. Long Hoàng từng bị loại tại Project 100% (sát hạch số 7), sau đó được "hồi sinh" ngay trước Survival Showcase chọn ra Top 11. Anh cũng là tân binh cuối cùng được gọi tên vào đội hình Top 11 Tân Binh Thăng Cấp.

Ở Tân Binh Toàn Năng, Long Hoàng đã xếp cuối bảng điểm cá nhân sau 5 Công diễn. Tuy nhiên, chiến thắng của cả nhóm đã đưa Top 8 tiến thẳng vào Chung kết. Không khó hiểu khi khán giả gọi vui tân binh 2K3 là "huyền thoại show sống còn" sau hai lần "out hụt".

Khoảnh khắc các tân binh ôm chặt lấy nhau, đặc biệt là cái ôm dành cho Long Hoàng, đã khiến nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào. Duy Lân xúc động chia sẻ: "Rất lâu rồi bọn em mới có một chiến thắng trọn vẹn như thế này", trong khi Cường Bạch khẳng định: "Trong một hành trình dài mà mọi người đã cùng nhau trải qua, đã nỗ lực, đã cố gắng thì đây là kết quả xứng đáng mà mọi người nhận được".

Long Hoàng nghi ngờ bản thân có đang "nỗ lực ảo". Nguồn: BTC.

Tình cảm ấm áp ấy còn xuất hiện trong hậu trường chương trình khi Lâm Anh bất ngờ được các anh em tổ chức sinh nhật tuổi 20. Trước đó, nam tân binh từng buồn bã vì nghĩ rằng mọi người đã quên sinh nhật mình. Màn sinh nhật bất ngờ sau đó đã cho thấy sự quan tâm, gắn bó và tình cảm chân thành giữa các tân binh - điều quý giá vượt xa mọi thứ hạng hay điểm số.

Sinh nhật tuổi 20 đáng nhớ của Lâm Anh cùng đồng đội. Nguồn: BTC.

Phía trước là thử thách lớn nhất của 8 tân binh, không chỉ là màn đối đầu với nhóm nhạc quốc tế TEMPEST (Hàn Quốc), mà còn là bài kiểm tra cuối cùng để chứng minh ai đủ bản lĩnh đứng trong đội hình ra mắt chính thức. Đêm Chung kết của Tân Binh Toàn Năng được kỳ vọng sẽ là một "bữa tiệc" âm nhạc bùng nổ.