Tân Binh Toàn Năng: Phúc Nguyên bùng nổ với 1%, Long Hoàng viral theo cách riêng

HHTO - Tân Binh Toàn Năng đã chính thức đi tới đêm Chung kết, sắp sửa khép lại hành trình theo đuổi ước mơ của các thực tập sinh.

Sau 5 vòng Công diễn khốc liệt, hành trình của Tân Binh Toàn Năng đã bước vào chặng cuối khi từ con số 11, đội hình chỉ còn lại 8 thành viên. Mỗi tân binh đều mang theo khát khao bứt phá, bởi Chung kết không chỉ là đích đến, mà còn là cánh cửa quyết định cho giấc mơ debut. Đêm Chung kết được chia thành hai vòng gồm Tinh hoa và Giao lưu quốc tế, trong đó vòng Tinh hoa là bài kiểm tra toàn diện với ba phần thi: Hát solo, song ca và trình diễn nhóm.

Ở phần thi solo, "em út" Phúc Nguyên lựa chọn ca khúc 1% - một quyết định được đánh giá là mạo hiểm khi đây là bài hát đòi hỏi chiều sâu cảm xúc lẫn khả năng xử lý tinh tế. Trong quá trình tập luyện, Phúc Nguyên không giấu được sự lo lắng khi liên tục thử nghiệm nhiều cách thể hiện khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được điểm cân bằng giữa việc giữ trọn tinh thần ca khúc và dấu ấn cá nhân. Áp lực càng lớn hơn khi đây là sân khấu solo duy nhất của đêm Chung kết.

Phúc Nguyên đã thành công khai thác, vẽ thêm câu chuyện cho 1% và mang lên sân khấu Tinh Hoa đêm Chung kết đầy cảm xúc. Nguồn: BTC.

Nhận được sự đồng hành sát sao và những lời góp ý chân thành từ NSX Toàn Năng SOOBIN cùng với sự kiên trì, nam tân binh dần định hình được màu sắc riêng cho 1%, thậm chí còn sáng tạo thêm một đoạn X-part (phần biến tấu mới).

Trái ngược với những lo lắng, khi bước lên sân khấu, Phúc Nguyên như hóa thành một con người khác. Mở đầu bằng tiếng piano nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào và cảm xúc dẫn dắt khán giả đi qua từng câu chữ của 1%. Điệp khúc vang lên như lời tự sự buồn bã, day dứt của một người đang lạc lối giữa những tổn thương sau chia tay. Nhiều khán giả còn liên tưởng sân khấu này với Giá Như của SOOBIN, coi đó như minh chứng cho sự trưởng thành rõ rệt của nam tân binh.

Nếu Phúc Nguyên gây ấn tượng bằng sân khấu solo cảm xúc thì Long Hoàng lại viral theo một cách rất riêng với biệt danh "Long ấm ớ". Theo nhiều khán giả, đây là cách fan gọi vui những khoảnh khắc dễ thương, "tẻn tẻn" vô tri của Long Hoàng. Chính Top 11 và bản thân Long Hoàng cũng đón nhận biệt danh này một cách thoải mái, xem đó như một dấu ấn riêng.

Đằng sau vẻ ngoài có phần ngây ngô ấy, Long Hoàng lại là một tân binh sống kỷ luật và nghiêm túc. Trên sân khấu, nam tân binh liên tục cho thấy khả năng biến hóa đáng nể khi "cân" được nhiều phong cách khác nhau, từ trưởng thành sexy trong Điện Cao Thế, bi lụy trong Khóc Cùng Em cho đến nét đáng yêu, tươi sáng ở Chính Là Cảm Giác Này. Sự đối lập ấy càng khiến Long Hoàng trở thành mảnh ghép thú vị trong đội hình Tân Binh Toàn Năng.

Năng lượng "tẻn tẻn" là điều khán giả rất yêu mến ở Long Hoàng. Nguồn: @toivabancungcuoihihi

Tập 15 - cũng là tập cuối cùng của Tân Binh Toàn Năng, nơi công bố đội hình ra mắt chính thức - sẽ lên sóng vào ngày 17/1. Sau hành trình dài với không ít mồ hôi và nước mắt, đáp án cho câu hỏi ai sẽ chạm tay tới giấc mơ debut đang khiến khán giả không khỏi hồi hộp.