Tàng Hải Truyện 2 kể gì, Tiêu Chiến đóng chính và "thiên nhai tứ mỹ" làm phản diện?

HHTO - "Tàng Hải Truyện" phần 2 đã được xác nhận tiến hành sản xuất. Dàn diễn viên cùng đạo diễn, biên kịch có được giữ nguyên như khán giả ngóng đợi?

Tại đại hội chiêu thương (mời quảng cáo) của Youku và trên tài khoản chính thức của đoàn phim đã xác nhận Tàng Hải Truyện phần 2. Phần 1 quy tụ toàn "đỉnh lưu" trong giới, mang lại hiệu quả phát sóng cũng đỉnh cấp với cơn mưa lời khen của cả khán giả và giới chuyên môn, Tàng Hải Truyện 2 ngay khi được công bố đã trở thành từ khóa thịnh hành trên khắp các nền tảng tại Trung Quốc.

Tâm lý khán giả yêu thích phần đầu tiên mong muốn dàn cast được giữ nguyên: "Nếu Tàng Hải không phải Tiêu Chiến thì không phải là Tàng Hải Truyện". Bộ sậu đạo diễn, biên kịch Trịnh Hiểu Long, Tào Dịch Văn, Triệu Liễu Dật - những người tạo nên linh hồn của phần 1 cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành để đảm bảo duy trì chất lượng cho phần 2.

Tuy nhiên, ngoài poster công bố, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về ê-kíp sản xuất và diễn viên được xác nhận. Đính kèm poster, đoàn phim viết: "Ẩn mình nhiều năm, nay làm nhân gian chấn động". Từ đây, có thể thấy nội dung chính của Tàng Hải Truyện vẫn sẽ khai thác tuyến tranh đấu quyền lực. Nếu nội dung phần 2 tiếp nối đoạn kết phần 1, thì đâu sẽ là những yếu tố có thể khai thác?

Dòng trạng thái của đoàn phim có thể ám chỉ việc "quỷ ấn'' Quý Tỷ chìm vào giang hồ nhiều năm đã xuất hiện trở lại khiến thế gian xáo trộn. Phần 1 khép lại với cảnh Tàng Hải - Hương Ám Đồ (Trương Tịnh Nghi) rời kinh thành, lui về ở ẩn. Chàng không hủy ấn quỷ ngay lập tức mà muốn nghiên cứu bí ẩn về nó rồi mới tiêu hủy.

Quá trình Tàng Hải tìm ra huyền cơ của Quý Tỷ sẽ là xương sống cho phần 2? Ấn quỷ được làm từ gì mà kết hợp với máu người mới tạo ra độc dược? Vì sao chỉ có máu của vương thất Đông Hạ mới áp chế được độc phát tác?

Kết thúc phần đầu của Tàng Hải Truyện có nhiều nội dung nhỏ còn bỏ ngỏ. Thân thế của sư phụ Tàng Hải - Lục Sơ có gì đặc biệt? Sư phụ mà Tàng Hải yêu thương hết mực - Cao Minh có cơ hội hồi sinh hay không? Ám Đồ rời đi nhưng Chẩm Lâu còn đó. Liệu nơi này có tiếp tục được Quan Phong, Thập Lôi (những người được Tàng Hải trao lại khế ước nhà và tiền bạc) tiếp tục quản lý, trở thành "tay trong" cho Tiểu Hải nghe ngóng biến động chốn kinh thành, hoàng thất?

Bộ ba cá đồng "bay màu" ở phần 1 tức là phần 2 sẽ buộc phải đẩy ra phản diện mới. Đây sẽ là thế lực biết và muốn lợi dụng độc dược quỷ ấn để đạt được đỉnh cao quyền lực? Vĩnh Dung vương gia là một nhân tố tiềm năng. Trong phần 1, ông là một "quân cờ" trong toan tính của Tàng Hải. Tuy nhiên, Vĩnh Dung vương là một nhân vật bí ẩn và đầy tính toán.

Phải chăng đối xử "ngoại lệ" ngay từ đầu ông dành cho Tàng Hải chính là dấu hiệu cho thấy Vĩnh Dung vương đã biết hết mọi chuyện, chọn quan sát để chờ thời cơ tung ra chiêu hiểm chiếm lấy bí mật lớn? Ông không cần ngai vàng nhưng muốn quyền lực vượt qua cả thiên tử?

Nếu suy đoán là đúng thì một mảnh ghép trong "thiên nhai tứ mỹ" - Kiều Chấn Vũ sẽ trở lại với Tàng Hải Truyện.

Tân đế - Lâm Tri vương (Toàn Y Luân) xuất hiện ở tập cuối. Ngoài mặt ban ân, tán thưởng nhưng thực chất là "dằn mặt" Tàng Hải ("đồ yêu thích của tiên vương thì nên đốt đi). Tân đế khéo léo, tham vọng xây dựng triều đại mới có phe cánh vững chắc của mình.

Thế đối đầu, tranh giành quyền lực giữa vị vua trẻ và "cáo già" Vĩnh Dung vương sẽ trở thành tuyến thúc đẩy mới cho phần 2? Nếu vậy thì, Tàng Hải đóng vai trò gì ở cuộc chiến này: Chọn phe hay ở giữa lợi dụng cả hai để triệt để hủy đi khả năng "sống lại" của ấn quỷ?

Tất cả chỉ là dự đoán về Tàng Hải Truyện 2. Dù tác phẩm này được công bố trong danh sách phim sản xuất - phát hành năm 2026 của Youku, nhưng với tốc độ thực hiện phần đầu, nhiều khả năng nhanh nhất đến năm 2027, khán giả mới có thể xem Tàng Hải Truyện 2.