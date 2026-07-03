Tăng Nhật Tuệ có thể đối diện mức án nào sau khi bị bắt trong vụ án ma túy?

HHTO - Sau khi Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) thông tin về việc điều tra một vụ án ma túy phức tạp, trong đó ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật Lê Duy Linh) bị xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, nhiều người quan tâm nếu bị kết tội, nam nghệ sĩ có thể phải đối diện với mức án nào theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM), từ công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện một vụ án ma túy phức tạp, xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ), hoạt động trong lĩnh vực ca sĩ, nhạc sĩ. Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Duy Linh cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tăng Nhật Tuệ từng là gương mặt quen thuộc của nhiều khán giả trẻ. Sinh năm 1986 tại Hà Nội, Tăng Nhật Tuệ hoạt động với nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và từng là VJ của các kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Anh theo học nghệ thuật từ nhỏ tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, sau đó học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Trong lĩnh vực âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Ngoài ra, anh cũng tham gia hơn 50 bộ phim, trong đó có 17 vai chính. Một số tác phẩm từng ghi dấu ấn của nam nghệ sĩ gồm Bộ Tứ 12A8, Chít Và Pi, Vũ Điệu Xì-Tin... Bộ phim Ranh giới do anh đảm nhận vai chính từng giành giải Cánh Diều Bạc năm 2002.

Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). (Ảnh: Công an TP.HCM)

Có thể bị xử lý về hai tội danh

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), căn cứ vào thông tin điều tra ban đầu được cơ quan công an công bố, Lê Duy Linh có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự đối với 2 hành vi gồm "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" nếu có đủ căn cứ chứng minh.

Điều 255 Bộ luật Hình sự quy định, người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Mức hình phạt sẽ tăng lên từ 7 năm đến 15 năm tù nếu thuộc một trong các trường hợp như phạm tội có tổ chức, phạm tội từ hai lần trở lên, tổ chức cho từ hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma túy, đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi, tái phạm nguy hiểm hoặc thuộc các tình tiết định khung khác theo quy định của pháp luật.

Khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm tù được áp dụng nếu hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Đối với trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội có thể bị phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tăng Nhật Tuệ cùng tang vật. (Ảnh: Công an phường Chánh Hưng)

Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy bị xử lý thế nào?

Đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt phụ thuộc vào loại và khối lượng ma túy bị thu giữ.

Khung hình phạt cơ bản là từ 1 năm đến 5 năm tù.

Nếu khối lượng ma túy lớn hoặc thuộc các trường hợp tăng nặng theo quy định, mức hình phạt có thể tăng lên từ 5 năm đến 10 năm tù, từ 10 năm đến 15 năm tù hoặc từ 15 năm đến 20 năm tù.

Đối với những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội có thể bị tuyên phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Mức án cụ thể còn phụ thuộc kết quả điều tra

Các quy định nêu trên là khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với từng tội danh. Trên thực tế, mức án cụ thể của từng bị can sẽ được xác định căn cứ vào kết quả điều tra, chủng loại và khối lượng ma túy, vai trò của từng người trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như các chứng cứ khác được thu thập trong quá trình tố tụng.

Trường hợp một người bị xét xử về nhiều tội danh, tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với từng tội trước khi tổng hợp hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Vì vậy, những thông tin được công bố mới phản ánh kết quả điều tra ban đầu. Việc Lê Duy Linh có bị truy tố, xét xử về tội danh nào và phải chịu mức án ra sao sẽ được quyết định trên cơ sở kết quả điều tra, truy tố và bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án.