Kỳ thị người sử dụng ma túy có thể bị phạt tới 2 triệu đồng: Thực hư thế nào?

HHTO - Nhiều người bất ngờ trước thông tin “kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tới 2 triệu đồng” lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây. Tuy nhiên, đây không phải tin đồn mà là quy định đã được nêu rõ trong Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Theo đó, hành vi kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người đang cai nghiện hoặc người sau cai nghiện có thể bị xử phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng.

Cụ thể, tại điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định: cá nhân có hành vi kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Quy định này được xây dựng trên cơ sở Luật Phòng, chống ma túy, trong đó xác định “kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy” là hành vi bị nghiêm cấm.

Việc đưa quy định vào nghị định xử phạt được cho là nhằm giảm sự phân biệt đối xử, tạo điều kiện để người nghiện hoặc người sau cai nghiện có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, tiếp cận việc làm và ổn định cuộc sống.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh, Miu Lê, Long Nhật là 3 người nổi tiếng thời gian gần đây bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt câu hỏi: Thế nào mới được xem là “kỳ thị”?

Theo chuyên gia pháp lý, không phải mọi lời chê trách hay bày tỏ quan điểm tiêu cực đều mặc nhiên bị xử phạt. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả và hành vi cụ thể để xác định.

Những hành vi như xúc phạm danh dự, công khai miệt thị, cô lập, phân biệt đối xử trong học tập, lao động hoặc sinh hoạt cộng đồng… có thể bị xem xét xử lý nếu gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Trong khi đó, việc góp ý, phê phán hành vi sử dụng ma túy hoặc tuyên truyền phòng chống ma túy đúng quy định pháp luật không đồng nghĩa với “kỳ thị”.

Trên mạng xã hội, quy định này đang tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng đây là bước tiến nhân văn nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập. Tuy nhiên, cũng có người băn khoăn về ranh giới giữa “kỳ thị” và “phản ứng xã hội thông thường”, lo ngại việc áp dụng có thể gây tranh cãi nếu thiếu hướng dẫn cụ thể.

Dù vậy, mục tiêu cốt lõi của quy định là hạn chế hành vi xúc phạm, phân biệt đối xử mang tính công kích cá nhân, thay vì ngăn cản xã hội lên án tệ nạn ma túy.