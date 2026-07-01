Không quạt điện, không điều hòa, du học sinh Việt xoay xở giữa đợt nóng kỷ lục ở châu Âu

HHTO - Không ít teen Việt chọn châu Âu là điểm đến du học chân ái vì khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm. Thế nhưng, mùa Hè năm nay lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn trái ngược: Nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C, tàu điện nóng hầm hập, quạt điện “cháy hàng” và ký túc xá không có điều hòa. Giữa đợt nắng nóng được xem là khắc nghiệt nhất trong nhiều năm trở lại đây, du học sinh Việt đang xoay xở ra sao?

Mùa Hè thử thách của du học sinh Việt

Nhiều quốc gia Tây Âu bước vào đợt nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ tại một số khu vực ở Pháp, Tây Ban Nha, Ý hay Bồ Đào Nha chạm ngưỡng 40°C. Không ít trường học phải điều chỉnh lịch học, các thành phố liên tục phát cảnh báo nắng nóng, còn người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào giữa trưa.

Với nhiều teen Việt, đây là mùa Hè khác xa những gì các bạn từng hình dung trước khi lên đường du học.

“Mình chọn châu Âu làm điểm đến du học một phần vì muốn trực tiếp nhìn thấy tuyết. Thế nên việc nhiệt độ mùa Hè ở Pháp tăng chóng mặt làm mình khá sốc. Năm nay được ghi nhận là năm nóng kỷ lục ở Pháp, nhiệt độ ở nhiều thành phố lên đến hơn 40 độ C.

Bạn Phương Linh (du học sinh Việt tại Pháp).

Bình thường mọi năm, đợt nóng chỉ kéo dài khoảng 2 - 3 ngày - người dân Pháp thường gọi đây là đợt nắng nóng gay gắt canicule. Còn năm nay đợt nóng kéo dài cả tuần, sau đó lại có bão tố kéo đến, nhưng lượng mưa chẳng được bao nhiêu, đổi lại chỉ nhiều sấm chớp", bạn Nguyễn Ngọc Phương Linh (sinh viên Đại học Paris-Saclay, đang sinh sống tại Paris, Pháp) chia sẻ.

Căn hộ không điều hòa và chiếc quạt mini mang từ Việt Nam

Điều khiến nhiều du học sinh bất ngờ không chỉ là nhiệt độ ngoài trời, mà còn là chuyện ở trong nhà cũng không mát mẻ hơn bao nhiêu. Khác với Việt Nam, phần lớn nhà ở tại các nước châu Âu không được trang bị điều hòa nhiệt độ. Nhiều tòa nhà có tuổi đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm nên việc lắp đặt hệ thống làm mát gặp không ít hạn chế.

Nhiều cửa hàng điện máy và siêu thị nhanh chóng bán sạch quạt và không kịp nhập hàng về để bán thêm cho người dân. Sống trong căn hộ chung cư tầng 5, chiếc quạt cầm tay pin sạc mang từ nhà sang trở thành “phụ kiện mùa hè” không thể thiếu với Phương Linh.

Bạn Phương Linh (Sinh viên Đại học Paris-Saclay đang sinh sống tại Paris, Pháp).

May mắn mình có mang theo một chiếc quạt cầm tay từ Việt Nam. Mấy hôm nắng đỉnh điểm, chiếc quạt đó gần như trở thành vật bất ly thân. Đi tàu đông người hay đi bộ ngoài đường đều phải mang theo thì mới có thể "sống sót". - Bạn Phương Linh (sinh viên Đại học Paris-Saclay)

Điểm trốn nóng mùa Hè giữa trời Âu

Đợt nắng nóng không chỉ khiến việc sinh hoạt trở nên vất vả hơn mà còn làm thay đổi lịch học và thói quen di chuyển.

Bạn Tú Anh (trái).

Thư viện Quốc gia Pháp (BnF) là địa điểm chân ái trong mùa hè ở Paris.

Cùng sống tại Paris, bạn Phạm Tú Anh (Sinh viên Đại học Paris Cité) cho biết: “Một số tuyến tàu ở nơi mình sinh sống vẫn sử dụng các đoàn tàu cũ nên không có hệ thống điều hòa. Vào giờ cao điểm, không khí trong toa tàu khá ngột ngạt vì lượng người đi tàu đông đúc. Nhiều tàu phải tạm ngưng hoạt động.

Sau giờ học, nhiều bạn chọn ở lại Thư viện Quốc gia Pháp (BnF) hoặc tìm đến các quán cà phê có điều hòa để học thay vì về nhà ngay”.

Những không gian công cộng có máy lạnh bỗng trở thành “điểm hẹn mùa Hè” cho sinh viên “trốn nóng” trong vài giờ giữa những ngày nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35 - 40°C. Thế nhưng, điều khiến du học sinh Việt bất ngờ nhất lại đến từ cách người dân Pháp thích nghi với nắng nóng.

Theo Phương Linh, “Vì Paris không có biển nên các khu vực ven sông hay hồ nước được biến thành nơi tắm công cộng”.

Người dân Pháp mặc bikini, quần ngắn, trải khăn nằm phơi nắng như đang ở bãi biển. Nguồn: @alliegoodbun.

Du học sinh tương lai cần mang thêm gì trong va li để thích nghi với mùa nóng?

Những ngày nắng nóng kỷ lục rồi sẽ qua, nhưng với nhiều du học sinh, đây có lẽ là một trải nghiệm khó quên trong hành trình sống xa nhà. Bên cạnh áo phao hay đôi găng tay cho mùa đông, va li của những du học sinh tương lai cũng nên dành thêm một góc nhỏ cho những “trợ thủ” chống nóng.

Mẹo chống nóng từ người dân địa phương. Nguồn: @meginreglan.