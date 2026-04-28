Tarot tuần này: Bảo Bình hãy nắm bắt cơ hội, Ma Kết lưu ý trong giao tiếp

HHTO - Những chuyển động của vũ trụ trong tuần này đã rục rịch mở ra những thông tin mới, biến động mới trong chuyện tình cảm, tài chính và công việc. Cùng lật mở những lá bài Tarot để xem các cung Hoàng đạo đang được hướng dẫn để rẽ những lối nào nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình bắt đầu tuần mới với tâm trạng ổn định, bình tĩnh và đủ quả quyết để có thể quản lý và giải quyết tốt những vấn đề xảy ra trong tuần. Thiên Bình còn có thể nhận được sự hỗ trợ từ một số người bạn xung quanh và đôi khi chính bạn lại là người truyền động lực cho họ.

Tuần này của Thiên Bình sẽ trôi qua khá nhanh. Có nhiều sự việc đi qua mà có khi tới cuối tuần thì Thiên Bình mới kịp nhận biết hết. Một vài vấn đề có thể sẽ phát sinh vào cuối tuần khiến Thiên Bình trở nên do dự và phân vân không biết lựa chọn nào mới là tối ưu.

Thiên Yết

Thiên Yết kết thúc một quá trình cũ, đóng lại, gói lại một vài câu chuyện cũ, giai đoạn cũ, năng lượng cũ. Đây có thể là việc dừng lại hoặc chấm dứt, tuy nhiên cũng mở ra nhiều cơ hội mới sẽ xuất hiện vào giai đoạn cuối tuần. Ngoài ra Thiên Yết có thể tham vấn một đối tượng nào đó có nhiều kinh nghiệm hoặc nhận được sự hỗ trợ về tài chính trong tuần này.

Thiên Yết đang quản lý tốt những số tiền hoặc nguồn tài chính, công việc của bản thân; nên không ngạc nhiên khi Thiên Yết có thể thấy tài chính của mình vững vàng hoặc rủng rỉnh hơn mọi khi. Những cơ hội mới cũng đang chờ để Thiên Yết có thể nắm bắt và thử sức vào khoảng thời gian dần về cuối tuần và cũng là lúc bắt đầu chuyển sang tháng mới.

Nhân Mã

Nhân Mã đang cố gắng cân bằng và xử lý tốt những vấn đề công việc khác nhau, hoặc đôi khi là giữa tình cảm và công việc. Nhân Mã có tinh thần độc lập và tự chủ trong tuần này. Sự tự tin ở năng lực của bản thân cũng có thể khiến Nhân Mã gặt hái được nhiều thành quả tốt.

Một số Nhân Mã có thể nhận được thông tin nào đó liên quan đến giấy tờ, pháp luật hoặc pháp lý; và có khả năng là những tin tức tốt. Tuy nhiên tin tức tốt này cũng có thể chỉ là những cơ hội tiềm năng và buộc Nhân Mã phải nỗ lực nhiều hơn để có thể biến nó thành sự thật.

Ma Kết

Ma Kết có thể sẽ cảm thấy tuần này thuận lợi hơn mọi khi, hoặc cô độc hơn mọi khi, tùy thuộc vào cách mà Ma Kết lựa chọn và ứng xử. Ma Kết có thể nhận thấy nhiều cơ hội đến trong công việc và bản thân đủ thông minh, bản lĩnh để có thể quyết định hướng xử lý cho vấn đề đó. Ma Kết có khả năng âm thầm xử lý mọi chuyện mà không thông báo, kể lại, hoặc than thở với bất kỳ ai. Một số Ma-Kết-còn-lại lại dễ dựa dẫm vào những đối tượng khác mà không muốn tự mình nỗ lực.

Trực giác của Ma Kết tuần này sẽ nhạy bén hơn mọi khi tuy nhiên Ma Kết lại dễ bỏ qua điều đó. Ma Kết cũng nên lưu ý về mặt giao tiếp. Năng lượng tuần này khiến Ma Kết có thể dễ cãi nhau với mọi người hoặc cảm thấy bất đồng ý kiến với luồng ý kiến xung quanh.

Bảo Bình

Bảo Bình hãy bắt tay vào hành động rồi cơ hội sẽ đến ngay sau đó, thay vì việc ngồi chờ cơ hội đến với mình. Tuần này Bảo Bình có nhiều lợi thế để có thể quan sát, nắm bắt và đánh giá rõ tình huống, tình hình. Những cơ hội hành động và những điều kiện thuận lợi sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian giữa tuần và Bảo Bình cần cố gắng nắm bắt.

Khoảng thời gian về cuối tuần Bảo Bình có thể yên tâm tập trung cho mục tiêu và kết quả cuối cùng. Bảo Bình cũng dễ lao tâm, lao lực hoặc tham công tiếc việc nhiều hơn mọi khi nên lúc này cần lưu ý hơn đến việc cân bằng với sức khỏe hoặc những điều khác trong cuộc sống nhé!

Song Ngư

Song Ngư có thể cảm thấy tâm trạng lao dốc hoặc năng lượng cạn kiệt, xuống đáy khi vừa mới chạm ngõ đầu tuần. Tuy nhiên Song Ngư nhận ra được đây chính là giới hạn của mình và bắt đầu bước chuyển mới cho câu chuyện hoặc vấn đề đang khiến Song Ngư cảm thấy mệt mỏi này. Mọi thứ từ đây sẽ thay đổi và có những cơ hội mới, cánh cửa khác, hướng giải quyết khác đi.

Song Ngư không gò ép mình theo khuôn khổ cũ mà mở rộng để có thể đón nhận và phát triển nhiều hơn. Về khía cạnh tình cảm, Song Ngư cũng có khả năng thiết lập thêm nhiều mối quan hệ mới, gặp gỡ nhiều người mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo