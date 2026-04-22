Tarot tuần này: Thiên Bình “gấp đôi” lưỡng lự, Song Ngư cảm nhận sự ngọt ngào

HHTO - Những chuyển động của vũ trụ trong tuần này đã rục rịch mở ra những thông tin mới, biến động mới trong chuyện tình cảm, tài chính và công việc. Cùng lật mở những lá bài trà và Tarot để xem các cung Hoàng đạo đang được hướng dẫn để rẽ những lối đi nào nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình dường như gặp phải một tình huống khó ra quyết định. Sự phân vân, lưỡng lự, cảm thấy bứt rứt trước những lựa chọn hoặc cảm thấy muốn trì hoãn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thiên Bình cũng có khả năng cảm thấy lo lắng, suy sụp, vì nghĩ rằng ai đó hoặc chuyện gì đó có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến mình.

Khoảng thời gian dần về cuối tuần, Thiên Bình sẽ cảm thấy lạc quan, tươi sáng, vui vẻ hơn. Thiên Bình sẽ cảm thấy mình đang ở trong một trạng thái sức khỏe tốt, tinh thần tốt và sẵn sàng cho những khởi đầu mới trong tuần tiếp theo.

Thiên Yết

Thiên Yết có thể cảm thấy bản thân trở nên tiết kiệm, dè sẻn, thậm chí là ki bo hơn mọi khi. Vấn đề có thể đến từ việc Thiên Yết đã chi tiêu quá nhiều ở trong khoảng thời gian trước đó và bây giờ chẳng còn lại mấy. Một mặt khác trong khía cạnh tình cảm, cũng có thể là việc Thiên Yết cảm thấy mình đã cho đi khá nhiều nên bây giờ chỉ còn muốn giữ lại cho riêng mình.

Thiên Yết có thể cảm thấy bản thân có rất nhiều ý tưởng hoặc sẵn sàng cho những khởi đầu mới, hành trình mới trước mắt. Một điều nào đó mà Thiên Yết đã rất mong muốn cũng như nỗ lực sẽ được đền đáp.

Nhân Mã

Nhân Mã kết thúc một hành trình cũ và từ đó mở ra một hành trình mới. Nhân Mã tìm kiếm những sự thay đổi, sự công nhận. Để đảm bảo kết quả tốt nhất sẽ xảy ra Nhân Mã cần lưu ý nên làm mọi việc có kế hoạch và chuẩn bị thật chỉn chu, kỹ lưỡng.

Nếu có ý định chuyển việc, có khả năng Nhân Mã sẽ tìm được và nhận được sự tôn trọng cũng như đánh giá cao ở nơi mới. Một số Nhân Mã có khả năng kết thúc những vấn đề khác trong cuộc sống, có thể là một mối quan hệ. Những buổi gặp gỡ, hẹn hò, tiệc tùng, ăn mừng, lễ hội có thể diễn ra vào khoảng thời gian cuối tuần và Nhân Mã đang chờ đón nó.

Ma Kết

Ma Kết đang điều hướng khá tốt những vấn đề xảy ra trong cuộc sống và có kế hoạch làm mọi thứ theo trình tự một cách có kế hoạch, logic và rõ ràng. Mọi thứ dường như đều suôn sẻ, nằm trong tầm kiểm soát của Ma Kết.

Về khía cạnh đời sống tinh thần, Ma Kết cũng có khả năng sẽ nhận được những thông điệp, sự chỉ dẫn hoặc những gì đưa tới một cách tình cờ ngẫu nhiên, nhưng lại giúp Ma Kết hóa giải những vấn đề, khúc mắc.

Bảo Bình

Bảo Bình gặp phải một tình huống có thể phải đưa ra những sự lựa chọn. Tuy nhiên Bảo Bình trở nên phân vân hoặc cảm thấy mọi thứ vô cùng mờ mịt. Ở một khía cạnh khác, Bảo Bình dễ tự huyễn hoặc bị ăn "bánh vẽ" vì những lựa chọn bày ra trước mắt. Bảo Bình nên suy nghĩ và lựa chọn thật kỹ vì một trong số đó có khả năng không như cách mà bản thân nó biểu thị ra bên ngoài.

Ở một số khía cạnh khác Bảo Bình có khả năng đạt được sự thành công. Lời khuyên dành cho Bảo Bình trong tuần này sẽ là không hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân mình xuống.

Song Ngư

Song Ngư đang phát triển về bề ngang, trở nên đa nhiệm hơn trong tuần này. Song Ngư cũng có khả năng làm nhiều thứ mới, học nhiều điều mới, kết nhiều bạn mới. Tuy nhiên, có thể có một điều gì đó cần Song Ngư đào sâu hoặc giải quyết thì lại không như dự định.

Một tin vui là đời sống tình cảm của Song Ngư có thể sẽ trở nên ngọt ngào hơn mọi khi, nhờ những sự quan tâm từ gia đình, bạn bè hoặc người thương. Song Ngư cũng có khả năng được đánh giá cao trong công việc hoặc có một ai đó khen ngợi, thích thầm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo